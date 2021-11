Top-Torjäger fällt aus: Schalke bis "auf Weiteres" ohne Stürmer Simon Terodde

Zweitligist FC Schalke 04 muss auf Stürmer Simon Terodde verzichten. Der Bundesliga-Absteiger teilte am Samstag unmittelbar vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (13.30 Uhr/Sky) via Twitter mit, dass der Zweitliga-Rekordtorjäger wegen einer Muskelverletzung bis „auf weiteres“ fehlen werde. Trainer Dimitrios Grammozis kurz vor der Partie: "Simon hat einen Schlag bekommen letzte Woche im Spiel gegen Werder. Das ist in den letzten Trainingseinheiten schlimmer geworden. Wir wissen, dass Simon sehr wichtig für uns ist. Aber es bringt jetzt nichts."