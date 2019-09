Top-Torwart Peter Gulacsi verlängert bei RB Leipzig bis 2023

Leipzig. Peter Gulacsi hält RB Leipzig die Treue! Der 29-jährige Keeper hat seinen laufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Das gaben die Roten Bullen am Freitag bekannt. Demnach beinhaltet der Kontrakt auch eine Option für ein weiteres Jahr. Spekulationen, dass der Torwart im kommenden Sommer eine neue Herausforderung in England suchen könnte, dürften damit vorerst vom Tisch sein.

Gulacsi steht seit 2015 beim Tabellenführer der Bundesliga im Kasten. Seit seinem Wechsel von Schwesterclub Red Bull Salzburg hat er sich nicht nur zu einer festen Stütze bei den Leipzigern, sondern auch zu einem der besten Torhüter im deutschen Fußballoberhaus entwickelt. Unter Beweis stellte er seine Klasse nicht zuletzt in der vergangenen Saison, als er sich mit 16 Spielen ohne Gegentor die "Weiße Weste" sicherte. Auch in der aktuellen Spielzeit ist auf den ungarischen Nationaltorhüter Verlass: Unter anderem zeigte im Topspiel gegen den FC Bayern München sowie in der Champions League gegen Benfica Lissabon Weltklasse-Leistungen.