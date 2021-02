Top-Trainer und viele junge Spieler: Adrian Berendt ist optimistisch

Meine Bilanz der Hinrunde: „Wir stehen relativ ausgeglichen in der Tabelle da, obwohl wir sehr viele junge Spieler integriert haben. Die Mannschaft besteht überwiegend aus jungen Leuten aus dem Dorf. Sie haben fußballerisches Potenzial, auch wenn die Zweikamphärte im Herrenbereich und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor noch oft fehlen. Und wir haben mit Bayram Kaymak einen Top-Trainer mit Erfahrung. Die Hinrunde ist also insgesamt recht gut gelaufen, und mal ein, zwei Jahre nach vorn gedacht, wird mit Essinghausen wieder zu rechnen sein.“

Der Falk-Plan: „Viel besser spielen als in der Hinrunde“

Nicht nach Plan: Coach Tschapke muss in jedem Spiel ran

Mein Spieler der Hinrunde: „Obwohl wir so viele junge Spieler haben, muss ich einen nennen, der schon über 40 ist: Baki Aslan. Er hat zwei Kopfballtore erzielt,, läuft bis zum Umfallen und ist für die Jungs ein Vorbild. Er bringt Erfahrung und eine gute Einstellung mit. Es ist nicht selbstverständlich, dass er so engagiert bei uns dabei ist.“

Mein Pechvogel der Hinrunde: „Das ist Milan Rieger. Er hatte in der Vorbereitung richtig Gas gegeben. Dann hat er sich aber die Schulter ausgekugelt, wobei noch etwas kaputt gegangen ist. Schließlich musste er nach Riga, wo er Medizin studiert. Er konnte deshalb kein Spiel für uns bestreiten.“

Mein Highlight der Hinrunde: „Sportlich ist es das späte Siegtor in der 85. Minute im Spiel gegen Pfeil Broistedt II. Mein eigentliches Highlight ist aber, dass die jungen Spieler in ihrer Freizeit die Kabinen umgestaltet haben. Sie haben eine Wand weggenommen und alles renoviert. So ein Einsatz ist nicht selbstverständlich und zeigt, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist.“