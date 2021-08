Top-Transfer! Handball-Oberligist Vorsfelde holt Bransche von Zweitligist Großwallstadt

Top-Transfer für den MTV Vorsfelde: Der Handball-Oberligist verpflichtet Hannes Bransche. Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga mit dem TV Großwallstadt zieht es den 1,95-Meter-Mann nun in die Eberstadt. Vor seinem Engagement in Großwallstadt war der Rückraumrechte in Magdeburg aktiv und schnupperte dort auch in einigen Spielen bei den Profis Bundesliga-Luft. Anzeige

Bransche wurde in der Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg ausgebildet und sammelte seine ersten Seniorenerfahrungen bereits mit 17 Jahren bei den YoungsterS in der dritten Liga. Von 2019 bis 2020 gehörte der Psychologie-Student zum Kader der ersten Mannschaft des SC Magdeburg und konnte sich dort bereits behaupten, als er für den Verletzten Albin Lagergren einsprang.

In Kürze wird der 22-Jährige auch wieder nach Magdeburg umziehen. „Ich möchte mich in Zukunft mehr auf das Studium konzentrieren, aber trotzdem noch ambitioniert Handball spielen. In den Gesprächen hat das mit Vorsfelde einfach gepasst“, berichtet der gebürtige Thüringer. Dieses Gefühl kann auch Vorsfeldes Teammanager André Frerichs bestätigen, zumal die diesjährige Kaderplanung damit abgeschlossen zu sein scheint.

Der Nachfolger für Bert Hartfiel (wechselte zum VfB Fallersleben) ist jedenfalls gefunden. „Mit Hannes haben wir einen super ausgebildeten Spieler von uns überzeugen können, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung mitbringt. Er wird der Mannschaft sofort weiterhelfen und gerade auch für seinen Positionspartner Cedric Sievert den einen oder anderen Tipp parat haben“, so Frerichs.