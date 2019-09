Topfavorit Noah Lyles über das 200-Meter-Finale: „Ich plane einen Streckenrekord bei der WM“

Die 100 Meter ließ Noah Lyles aus, um sich voll und ganz auf seine Parade-Strecke über 200 Meter zu konzentrieren. Am Dienstag will der 22-jährige US-Amerikaner im Finale Gold holen. Bereits der Vorlauf am Sonntag machte deutlich: viel scheint ihn von diesem Vorhaben nicht abhalten zu können. Im Interview spricht der kommende Superstar über seine Ambitionen und den Vergleich mit Usain Bolt.

SPORTBUZZER: Noah Lyles, Sie halten die Weltjahres-Bestzeit über 200 Meter, sind entsprechend Topfavorit auf Gold in Doha. Was macht Sie so schnell? Noah Lyles (22): Es ist ganz einfach: Ich trainiere sehr hart, arbeitete an meinen Muskeln und meinem Körper, ernähre mich gesund. Ich ordne alles meinem Erfolg unter und mache das, was ich tun kann, um meinen Körper in die richtige Form zu bringen.

Durch Ihre Vorleistungen in diesem Jahr: Fühlen Sie Druck vor den WM-Rennen? Nein, ich gebe nichts darauf, was andere Leute sagen. Ich lasse mir keinen Druck machen. Ich mache mir selbst genug davon. Ich wollte 2017 schon bei der WM dabei sein, habe es aber nicht geschafft. Das hat mich noch mehr motiviert. Ich will immer gewinnen – vor allem auf der großen Bühne.

Das sind die deutschen Medaillenkandidaten für die Leichtathletik-WM in Doha: Das sind die Medaillenkandidaten der deutschen Leichtathleten: Auch Christina Schwanitz, Konstanze Klostermann und Malaika Mihambo könnten es aufs Treppchen schaffen. ©

Anzeige

Sie werden oft mit Usain Bolt verglichen, lehnen diesen Vergleich aber strikt ab. Warum? Usain Bolt hat seine eigene Persönlichkeit und ich auch. Ich bin 22 Jahre alt und renne schnell, weil ich da Bock drauf habe. Uns verbindet nur, dass wir schnell Läufe und Rennen gewinnen. Jeder, der mal schnell läuft, wird sofort mit Usain Bolt verglichen. Das ist doch Quatsch und hilft niemandem.

Dennoch ähneln Sie ihm in gewissen Dingen. Er machte rund um die Rennen oft eine Show – so wie Sie. Muss man so was machen, um ein Star zu werden? Man muss nicht, aber es hilft sicherlich. (lacht) Ich habe Spaß daran, die Leute nicht nur im Rennen zu unterhalten. Und ich glaube, die Fans mögen das. Das macht mich bekannter – und auch die Leichtathletik. Solche Dinge hauchen der Leichtathletik neues Leben ein, sie geben dem Sport ein frisches Image.

Haben Sie also gar kein Vorbild? Nur meine Mutter. Sie ist der Grund, warum ich heute so bin, wie ich bin. Sie hat immer auf mich achtgegeben und mich bei dem unterstützt, was ich machen wollte. Sie wirken immer äußerst abgeklärt. Täuscht der Eindruck manchmal? Scheinbar, weil ich eigentlich gar nicht so cool bin. Ich bin immer ich – und verstelle mich nicht. Ich gehe einfach da raus und will meinen Spaß haben. Wenn ich dadurch abgeklärt auf Leute wirke, mache ich wohl was richtig. (lacht)

Lyles: "Ich glaube, ich bin noch nicht am Limit"

Usain Bolt sagte im SPORTBUZZER-Interview, dass Ihre Generation noch nicht schnell genug sei, seine Rekorde zu brechen. Stimmen Sie zu? Ich kann die Zukunft leider nicht vorhersehen. (lacht) Ich muss auch immer erst einmal laufen und kann daher nicht planen, den Rekord zu brechen. Ich will aber immer so schnell laufen, wie es nur möglich ist. Und ich glaube, ich bin noch nicht am Limit. Ich plane definitiv einen Streckenrekord bei der WM! Alles, was in dieser Saison war, waren Testläufe. Ich habe alles auf die WM in Doha ausgelegt. Gold ist definitiv das Ziel!

Das sind die Stars und Favoriten der Leichtathletik-WM 2019 in Doha: Im katarischen Nationalstadion Khalifa International messen sich bei der Leichtathletik-WM die besten Athleten der Welt. Das sind die Favoriten: ©

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.