Alle Topjockeys dabei: Am Sonntag steigt auf der Neuen Bult der zweite Renntag der Saison

Zuschauer sind weiter ausgeschlossen, wenn am Sonntag der zweite Galopprenntag der Saison auf der Neuen Bult startet. Aber das Programm ist mit elf Rennen wie immer üppig. Los geht’s um 13 Uhr. Hannover ist an dem Tag Alleinveranstalter, also ist die gesamte deutsche Jockey­elite um Andrasch Starke und den aktuellen Champion Bauyr­zhan Murzabayev vertreten. Anzeige Interessante Rennen und Wetten Im Fokus stehen zwei stark besetzte Listenprüfungen für Stuten sowie mehrere Prüfungen für den Derbyjahrgang. Und auch für die Zocker wird es interessant. Neben zwei Viererwetten mit einer Garantieauszahlung von 30 000 Euro gibt es auch eine Dreierwette mit einer garantierten Auszahlung von 10 000 Euro.

In der ersten Listenprüfung über 1600 Meter (Göddert-Sybrecht-Erinnerungsrennen) schickt Bult-Chef Gregor Baum gleich drei Starterinnen seines Gestüts Brümmerhof in die Startboxen, zwei davon (Amabilis und Sharoka) werden in Langenhagen von Dominik Moser trainiert. Marshmallow steht bei Peter Schiergen in Köln. Panov reitet Chilly Filly Das zweite Listenrennen (Hannoverscher Stutenpreis) führt über 2000 Meter und ist ebenfalls mit 15 000 Euro dotiert. Auch hier ist das Gestüt Brümmerhof mit Chilly Filly vertreten. Bult-Jockey Wladimir Panov sitzt im ­Sattel. Ein großes Aufgebot hat auch wieder Bult-Trainerin Janina Reese gemeldet. Allein im achten Rennen des Tages stehen drei Starter in den Boxen. Ein Rennen später versucht sie mit Igneo eine Wiederholung des Sieges vom ersten Bult-Renntag in dieser Saison. Ihr Lebensgefährte Panov hatte auf Igneo für den ersten gemeinsamen Erfolg gesorgt. Heimdebüt für Sprengel Sein diesjähriges Heimdebüt gibt Bult-Trainer Christian Sprengel mit zwei Startern, am 25. April hatte er noch gepasst.

Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. Bilder vom Renntag auf der Neuen Bult am 4. Oktober. © Florian Petrow