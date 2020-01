Tops & Flops: Ansgar Brinkmann nimmt 96 und die 2. Liga genau unter die Lupe

... die größte Überraschung: Arminia Bielefeld ist nicht ganz so überraschend, weil die in der vergangenen Saison schon die beste Rückrundenmannschaft waren. Dass der VfL Osnabrück so weit oben steht, finde ich unfassbar. Respekt vor dieser Truppe. Ich war zuletzt beim 3:0 gegen Dresden da, Trainer Daniel Thioune macht einen überragenden Job. Osnabrück ist sehr kompakt, sehr ballsicher. Sie haben aber auch individuelle Qualität. ... die größte Enttäuschung: Da muss man nicht so lange suchen. Hannover 96 hatte große Ansprüche, da herrscht das Chaos, wie wir alle wissen. Bochum war alles andere als konstant, Nürnberg macht einem Sorgen. Das sind so die drei Vereine, wo ich sage: Die Personalpolitik ist nicht gut gelaufen.

... die Probleme von Hannover 96: In der Anfangsphase ist einfach zu viel schiefgelaufen: Man muss einen Plan haben, man muss ein Ziel haben, man muss die Kabine hinter sich bekommen – das haben sie unter Mirko Slomka nicht hinbekommen. Ich kenne ihn, ich weiß, wie er tickt. Ich muss in der heutigen Zeit einen Trainer holen, der Empathie mitbringt, der ein Kollektiv hinter sich bringt, der einen einzelnen Spieler hinter sich bringt – und notfalls mal eine ganze Stadt anzündet. Es gibt Trainer, für die rennst du, dem glaubst du. Ein Horst Ehrmantraut kam in Frankfurt rein und hat gesagt: „Leute, wenn wir starten, werdet ihr alle topfit sein! Das ist mein Job!“ Der hat mit Sinn und Verstand trainiert und nicht wie Felix Magath gesagt: Ich mache euch kaputt. Und irgendwann hast du gemerkt: Halleluja, das fühlt sich gut an. Wenn du Ahnung hast vom Fußball, dann weißt du das vorher. Slomkas Nachfolger Kenan Kocak ist unaufgeregt bei seiner Arbeit, der ist ganz sachlich, fachlich, akribisch unterwegs. Aber er wird jetzt genau daran gemessen, was ich gesagt habe: Kann er ein Kollektiv und kann er jeden einzelnen weiterbringen? Kriegt er die Mannschaft, die er hat, ans Limit? Oder kann er nur verwalten. Warten wir es ab. Ich habe bei Hannover von Anfang an nicht erkannt, was deren Plan ist. Wenn Kocak 96 jetzt fit bekommt, sind sie im neuen Jahr ein ganz anderer Gegner. Dann sind die Spieler auf einem ganz anderen Level und werden am Ende sagen: Der Alte ist zwar hart, aber fair.

... 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff: Wenn ich immer höre, der Schlaudraff hat noch keine Erfahrungswerte. Wenn Christian Heidel als Mainzer Manager damals gesagt hätte: Der Jürgen Klopp ist ja noch Spieler, der hat als Trainer gar keine Erfahrungswerte … Ich muss mir den Menschen anschauen: Was hat der für ein Paket, was hat der für eine Persönlichkeit? Das ist manchmal ein großer Unterschied, wer da in die Kabine kommt: Ob die Jungs dann weiterreden oder der Respekt so groß ist, dass sie es lassen. Wichtig ist, dass er die Persönlichkeit und das Netzwerk hat – dann gebe ich ihm die Chance, um Dinge im Sinne des Vereins umzusetzen. ... die anderen Bundesliga-Absteiger: Dass Stuttgart den Trainer wechselt, halte ich für richtig. Ich kann das auch begründen. Die sind individuell die beste Truppe in der zweiten Liga. Vor Hamburg, vor Bielefeld, vor allen anderen. Wenn die intelligent kämpfen, laufstark sind, den Gegner und Druck setzten und dann Fußball spielen – in der Reihenfolge –, dann werden die Erster mit 15 Punkten Vorsprung. Aber das macht Stuttgart nicht. Die verlassen sich nur darauf: Wir sind gut. Sie brauchen einen Trainer, der ihnen im nächsten Jahr genau die genannte Reihenfolge klar macht. So wie bisher kriegen sie ihre PS nicht auf den Platz. Und dafür ist ein Trainer zuständig. Wenn ich Stuttgart wäre, würde ich sofort Sandro Schwarz holen: Mainz-Schule, draufgehen, gelbe Karten provozieren, Elfmeter provozieren, mit Mut in den Sechzehner, alle hinter den Ball, keiner nimmt sich zurück. Und Nürnberg? Sorry, die habe ich ein paarmal gesehen, das war schon desolat. Die haben zu viele Baustellen auf zu vielen Positionen. Selbst wenn sie als Mannschaft funktionieren würden, wären sie für mich kein Aufstiegskandidat. Dazu fehlt die sportliche Qualität. Da reicht‘s maximal für das Mittelfeld.

... den besten Spieler: Auf jeden Fall Fabian Klos. Er hat dazu beigetragen, dass Bielefeld auf dem Platz funktioniert. Auch mit seiner Körpersprache und was er sonst so sagt, damit zieht er alle mit. Klos hat eine überragende Hinrunde gespielt, das ist klar. Fabian kann den Ball halten, er kann sich im Eins gegen Eins die Kugel so zurechtlegen, dass er perfekt zum Abschluss kommt. Sein Kopfballspiel ist überragend. Solch ein Spieler kann der Schlüssel zum Aufstieg sein. ... den besten Trainer: Daniel Thioune, absolut. Der Mann ist aufgestiegen, die haben sich kaum verstärkt, er war in der dritten Liga vom ersten bis zum letzten Spieltag oben. Die Art und Weise, wie er sich artikuliert, was er sagt – der hat dieses Paket, von dem ich gesprochen habe. Thioune hat sich für höhere Aufgaben empfohlen – es ist ganz gut, dass er in Osnabrück gerade viel lernt, dass er in seinem ersten Profijahr als Trainer in Ruhe arbeiten kann. Das ist ja nicht bei allen Vereinen der Fall. Ich kenne Thioune, habe noch mit ihm zusammengespielt. Den würde ich als Trainer herausheben. ... die Abstiegskandidaten: Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt: Aber Hannover sehe ich da noch nicht draußen. Ich glaube, dass Karlsruhe und Bochum sportlich mehr Potenzial haben als 96. Die sind alle nicht weit weg von unten: St. Pauli, Darmstadt, Hannover, Bochum, Karlsruhe, Nürnberg. Ich sehe da nicht eine Mannschaft, wo ich sage würde: Die haben so viel Qualität, die kommen auf jeden Fall noch raus. Am Ende wird es vielleicht einen treffen, der heute noch nicht damit rechnet. Dass Wehen-Wiesbaden als Aufsteiger gegen den Abstieg spielt, ist normal. Wenn bei denen alles passt, erreichen sie vielleicht den Relegationsrang. Bei meinem Ex-Klub Dynamo Dresden bin ich natürlich befangen. Ich hoffe, dass im Winter Verstärkungen kommen und der Klassenerhalt geschafft wird.

... seinen Ex-Klub Bielefeld: Es ist ja nicht nur Fabian Klos, es ist ja auch ein kreatives Mittelfeld. Klar haben wir hinten noch ein paar Baustellen, wir fressen auch ein paar Tore, wo ich sage: Das ist zu einfach. Aber wir haben gute Jungs am Start, wir sind zu Recht da oben. Aber in Bielefeld weiß man, wie gefährlich die zweite Liga ist. Hinter Hamburg und Stuttgart hast du noch Heidenheim oder Aue, auf einmal kriegen die einen Lauf. Wir in Bielefeld sagen, und das ist realistisch: Wir wollen mit unserer Mannschaft bis zum Schluss um die ersten drei Plätze spielen. Wenn meine Arminia aufsteigt, lasse ich es drei Tage am Stück krachen. Wenn man aufsteigt, wenn man so lange weg war vom Fenster – etwas Geileres gibt es doch gar nicht. Wenn ich einmal Pokalsieger geworden wäre oder so – dann hätte ich weltweit gefeiert. Dann hätte ich meinem Verein gesagt, ich bin jetzt erstmal drei Monate weg. Man muss auch mal genießen können, wenn man einen guten Job gemacht hat. Als ich in die Bundesliga aufgestiegen bin – und ich bin zweimal aufgestiegen mit Bielefeld und Frankfurt – das ist wie Fliegen. ... Stuttgart und Hamburg: Die müssen vom Kader her hochgehen. Das ist ja keine Frage. Aber diese beiden Mannschaften nutzen ihr Potenzial gerade nicht, sind nicht am Limit. Hamburg musste ja schon eine Ehrenrunde drehen, die brutale individuelle Qualität rettet sie im Moment genauso wie Stuttgart. Das ist der einzige Grund, warum die beiden Mannschaften oben stehen. Die Jungs müssen noch aggressiver zur Sache gehen – gerade im eigenen Stadion. Die haben da Spiele verloren, da lache ich mich kaputt.