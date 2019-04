Topscorer Knackstedt bleibt bei den Dresdner Eislöwen

Dresden. Hunderte Fans der Dresdner Eislöwen waren am Freitagabend zum Abschlussfest zur Eishalle gepilgert, um mit ihren Lieblingen auf die am Ende noch versöhnliche Saison anzustoßen. Bei der traditionellen Trikotversteigerung brandete zweimal besonders großer Jubel auf – als erst Jungstar Timo Walther und wenig später auch noch Top-Scorer Jordan Knackstedt verkündeten, dass sie auch in der kommenden Saison für die Elbestädter auflaufen werden. Knackstedt, der es in 65 Spielen für die Blau-Weißen auf insgesamt 98 Punkte gebracht hatte, durfte sich gleichzeitig über die Auszeichnung als „Spieler des Monats März“ durch das Fachmagazin „Eishockey News“ freuen.