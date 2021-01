Top-Spiel? 96-Coach Kocak und Darmstadts Anfang überbieten sich mit Gegner-Lob

Das abgerockte Stadion am Böllenfalltor lag keine Autostunde entfernt von Kenan Kocaks Zuhause bei Mannheim. Darmstadt war gerade spektakulär in die Bundesliga aufgestiegen. Vor fünf Jahren hospitierte der 96-Trainer im Rahmen seiner Fußballlehrerausbildung beim gefeierten Dirk Schuster. „Der Dirk war so nett und hat meine Anfrage akzeptiert“, erinnert sich Kocak. Das sei „ein Sechser im Lotto“ gewesen für Kocak, der parallel bei Waldhof Mannheim als Trainer arbeitete.

Anzeige

Morgen trifft Kocak mal wieder als Gegner auf Darmstadt. Mit 96 verlor er bereits zweimal gegen 98. Vor dieser Saison „waren sie bei mir sehr hoch im Kurs“, erklärt er. „Sie sind mehr auf Ballbesitz, auf Dominanz gegangen. Man sieht die klare Handschrift des Trainerkollegen.“ Die Signatur des Trainers Markus Anfang war aus Köln und Kiel bekannt. Er formte zwei Aufstiegskandidaten. Aber Darmstadt? Ist noch weniger ein Kandidat als Hannover. Dennoch spricht Kocak von einem Topspiel der 2. Liga.