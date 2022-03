Topspiel-Aufstellungen fix: FC Bayern mit drei Änderungen und Goretzka auf der Bank, Union setzt wieder auf Haraguchi 

Durch den 1:0-Sieg von Borussia Dortmund im Nachholspiel bei Mainz 05 am vergangenen Mittwoch hat sich der Druck auf Bundesliga -Tabellenführer FC Bayern München wieder leicht erhöht. Denn der Vorsprung des Rekordmeisters auf den BVB beträgt nun "nur" noch vier Punkte. Entsprechend wird es für die Münchener im Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr, Sky) darauf ankommen, den Dortmundern keine weiteren Möglichkeiten zu bieten, Boden gutzumachen.

Wie erwartet kann Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegen die Köpenicker wieder auf Weltfußballer Robert Lewandowski bauen. Der polnische Ausnahme-Torjäger hatte in dieser Woche einmal das Training wegen einer kleineren Blessur abbrechen müssen, steht gegen Union aber in der Startelf. Problemzone ist dagegen die Abwehr: Nach den Ausfällen des verletzten Niklas Süle und des mit dem Coronavirus infizierten Benjamin Pavard schickt der FCB mit Lucas Hernández, Dayot Upamecano und Youngster Tanguy Nianzou drei Franzosen ins Rennen. Zudem gibt Josip Stanisic sein Startelf-Comeback. Mittelfeldspieler Leon Goretzka nimmt indes nach seiner monatelangen Verletzungspause zunächst auf der Bank Platz. Insgesamt nimmt Nagelsmann im Vergleich zum 1:1 bei der TSG Hoffenheim in der Vorwoche drei Änderungen vor.