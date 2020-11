Topspiel-Aufstellungen fix: BVB mit Hummels und Reus, Bayern zunächst ohne Sané

Es ist mal wieder Klassiker-Zeit in der Bundesliga: Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) empfängt Borussia Dortmund den punktgleichen FC Bayern München mit der besseren Tordifferenz. Ein möglicher Sieger der Partie würde die Tabellenführung erringen – und ein frühes Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft setzen. Besonders beim BVB ist der Druck vor dem Spiel gegen den Serienmeister hoch. Anders als in der vergangenen Saison, als man zwei Mal gegen den späteren Triple-Sieger verlor, soll es dieses Mal endlich klappen mit einem Coup gegen den FCB. "Natürlich wollen wir die Bayern jetzt auch mal schlagen", sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel. Aber Gäste-Trainer Hansi Flick betonte: "Wir sind wie immer sehr selbstbewusst." Anzeige

Trainer Lucien Favre kann beim BVB fast wieder aus den Vollen schöpfen. Einzig Emre Can ist nach seiner Corona-Infektion noch keine Option für die Startelf. Der Nationalspieler sitzt auf der Bank. Allerdings wiegt dies nicht schwer – Abwehr-Chef Mats Hummels ist nämlich rechtzeitig für den Liga-Gipfel fit geworden. Der Vize-Kapitän hatte sich am vergangenen Wochenende eine Oberschenkelblessur zugezogen und fiel unter der Woche beim 3:0-Erfolg in der Champions League beim FC Brügge aus. Die Entscheidung, dass er dabei ist, fiel erst am Vormittag. Axel Witsel rückt dafür wieder ins Mittelfeld und verdrängt dort Mahmoud Dahoud aus der Anfangsformation.

Aufstellung fix: So spielt der BVB im Topspiel gegen den FC Bayern Roman Bürki ©

Auch in der Offensive nimmt Favre im Vergleich zum Spiel in Brügge mehrere Änderungen vor: Auf der Zehner-Position kehrt Kapitän Marco Reus für Julian Brandt zurück in die Startelf. Jadon Sancho startet für Thorgan Hazard. Youngster Giovanni Reyna dürfte dafür vom rechten auf den linken Flügel rücken.

Pavard fehlt bei Bayern – Sané zunächst nur auf der Bank

Etwas dünner als beim BVB ist die Personallage beim Triple-Sieger aus München. Vor allem in der Abwehr hat Trainer Flick mehrere Ausfälle zu beklagen: Niklas Süle muss noch in Quarantäne verweilen, auch wenn sich sein Corona-Testergebnis vom vergangenen Monat als "falsch positiv" herausgestellt hat. Alphonso Davies und Tanguy Nianzou fallen länger aus. Und Rechtsverteidiger Benjamin Pavard musste kurzfristig für das Topspiel passen. Für Pavard rückt Sommer-Neuzugang Bouna Sarr in die Startelf. Die Innenverteidigung wird wie schon beim 6:2-Sieg beim Champions-League-Spiel in Salzburg unter der Woche von David Alaba und Jerome Boateng gebildet. Anzeige

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern beim Topspiel in Dortmund Manuel Neuer ©