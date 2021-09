Topspiel-Aufstellungen fix: Sabitzer und Süle beim FC Bayern auf der Bank - RB Leipzig ohne Forsberg

Für Rekordmeister FC Bayern München steht in der Bundesliga nach der Länderspielpause gleich ein Topspiel an. Die Bayern müssen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Vizemeister RB Leipzig antreten. Für den neuen Trainer Julian Nagelsmann sowie die Spieler Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer ist es eine besondere Reise nach Sachsen. Das Trio war für zusammengerechnet mehr als 70 Millionen Euro von Leipzig nach München gewechselt. Nagelsmann stellt sich auf einen Empfang mit Pfiffen seitens des Leipziger Publikums ein. Er zittere aber nicht davor. "So schlimm ist es nicht", sagte der Coach des ungeschlagenen FCB. Anzeige

Von den Ex-RB-Spielern hat es jedoch nur Upamecano in die Startelf geschafft. Sabitzer, der am vorletzten Tag der Transferperiode verpflichtet wurde, litt zuletzt unter Adduktorenbeschwerden und muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dort sitzt überraschend auch Innenverteidiger Niklas Süle, der zuvor in allen Pflichtspielen von Beginn an gespielt hatte. An seiner Stelle spielen entweder Lucas Hernandez oder Benjamin Pavard. Beide Verteidiger geben nach Verletzungen ihr Comeback und stehen in der Startelf. Auch die zuletzt angeschlagenen Thomas Müller und Alphonso Davies stehen wieder zur Verfügung und beginnen. Corentin Tolisso und Kingsley Coman fallen aus.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig Manuel Neuer ©

RB Leipzig will seinen Fehlstart in die Bundesliga dagegen ausgerechnet gegen den Rekordmeister wettmachen. Die Sachsen sind mit nur einem Sieg aus drei Spielen in die Saison gestartet und stehen dementsprechend unter Druck. Der neue Coach Jesse Marsch bleibt trotz der Situation betont locker. "Wir reden nicht über Druck, sondern glauben an unsere Mannschaft und den Prozess", sagte der 47-Jährige. Und das ist die Startaufstellung von RB Leipzig im Überblick!

DURCHKLICKEN: Die Startelf der Roten Bullen (1) Peter Gulacsi ©