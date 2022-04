Topspiel-Noten: BVB und RB Leipzig in der Einzelkritik - Laimer war der bessere Haaland

Lehrstunde statt Fußballfest - die lang ersehnte Rückkehr der Fans hat Borussia Dortmund nicht zum erhofften Feiertag und zu einem Erfolgserlebnis über den Erzrivalen aus Leipzig verholfen. Vor 81.365 Zuschauern im erstmals seit über zwei Jahren ausverkauften Signal Iduna Park musste das Team von Trainer Marco Rose im Topspiel der Bundesliga am Samstag nach Treffern von Konrad Laimer (21./30.), Christopher Nkunku (57.) und Dani Olmo (86.) ein bitteres 1:4 (0:2) hinnehmen . Donyell Malens Tor (84.) war für den BVB viel zu wenig.

Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus das Spiel aus BVB-Sicht verfolgt. Hat man Erling Haaland angemerkt, dass er sich in der Länderspielpause am Knöchel verletzt hatte? Wie war die Abwehrkette um Mats Hummels geordnet? Und wie schlug sich Marco Reus bei seinem Comeback nach Erkrankung? Spoiler: Für alle lief es nicht gut. Die ausführlichen Antworten gibt es hier in der Einzelkritik zum BVB. Klickt euch durch die Galerie!