Topspiel-Noten: FC Bayern und BVB in der Einzelkritik - Lewandowski glänzt, 5 für Haaland

Der FC Bayern München ist durch, hat es geschafft. Mit einem hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund sicherten sich die Münchner die zehnte Meisterschaft hintereinander. Es ist Nummer 32 insgesamt. Vor ausverkauftem Haus (75.000 Zuschauern in der Allianz Arena) hatte Serge Gnabry die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (sein erster Titel im Profi-Bereich) in Führung gebracht, ein zweiter Treffer von Gnabry wurde nach Abseits von Kingsley Coman zurückgenommen. Das 2:0 markierte Robert Lewandowski, den Anschlusstreffer erzielte Emre Can per Foulelfmeter (Joshua Kimmich an Marco Reus). Am Ende sicherte Jamal Musiala mit dem 3:1 endgültig Sieg und Meisterschaft.

Anzeige