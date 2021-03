Ein Talent mit 96-Vergangenheit: Ansgar Knauff feiert Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund

Ansgar Knauff hat die Jugendabteilung von Hannover 96 vor knapp fünf Jahren in Richtung Borussia Dortmund verlassen. Nun ist das 19-jährige Toptalent einen weiteren wichtigen Schritt auf der Karriereleiter gegangen. Am Samstagnachmittag feierte der Offensivspieler sein Debüt in der Bundesliga - und hat dabei direkt mit einer Torbeteiligung auf sich aufmerksam gemacht.

Anzeige

Knauff bedient Haaland

Bis zu seiner Einwechslung in der 80. Minute lag der BVB hinten. Dass es am Ende immerhin für einen Punkt gegen den 1. FC Köln gereicht hat, haben die Schwarz-Gelben auch Knauff zu verdanken. Mit einer starken Aktion auf der rechten Außenbahn und der anschließenden Hereingabe auf Torschütze Erling Haaland war der Youngster unmittelbar am 2:2-Ausgleichstreffer beteiligt (zum Spielbericht).