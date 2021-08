Tor-Comeback gegen Hertha: Steffen Baumgart erklärt Modeste-Aufschwung beim 1. FC Köln

Denn für Modeste war die Lage beim FC in den vergangenen Jahren nicht immer einfach. Seit seiner seiner Rückkehr aus China von Tianjin Quanjian im Jahr 2018 geriet der 33-Jährige von der Erfolgsspur ab. Schoss Modeste in seiner ersten Zeit in der Domstadt von 2015 bis 2017 noch in 73 Spielen 45 Tore, waren es seit November 2018 dann allerdings nur noch zwölf Tore in 49 Spielen. Im vergangenen Winter wechselte Modeste schließlich auf Leihbasis für ein halbes Jahr zur AS Saint-Etienne in die Ligue 1, wo er in acht Einsätzen allerdings kein Tor schoss. Jetzt das Köln-Comeback: "Es geht darum, dass er arbeiten soll", erklärte Baumgart und berichtete über ein Gespräch mit Modeste vor Saisonstart, das eventuell für den Aufschwung gesorgt haben könnte: "Wir haben drüber gesprochen, was er erreichen will - ob er jetzt die nächsten zwei Jahre Ruhe haben will oder Gas geben, Erfolg haben und Spaß haben will."