Später Sieg, Ronaldo-Tor und Elfmeter-Glück: Manchester United jubelt gegen West Ham 

Cristiano Ronaldo trifft nach seiner Rückkehr zu Manchester United weiterhin nach Belieben. Der portugiesische Superstar erzielte in seinem dritten Pflichtspiel seit dem Transfer zurück auf die Insel am Sonntag sein viertes Tor. Zum Sieg reichte es für Manchester United beim 2:1 (1:1) gegen West Ham United dank eines späten Tores auch noch. Said Benrahma hatte West Ham zunächst nach einer halben Stunde in Führung gebracht (30.). Ronaldos Treffer markierte die schnelle Antwort (35.). Der eingewechselte Jesse Lingard sorgte für den späten Jubel im Lager des Favoriten (89.), der in der Nachspielzeit Glück hatte, dass West-Ham-Profi Mark Noble einen Elfmeter vergab (90.+5). Die "Red Devils" zogen dank des Dreiers mit dem am Samstag siegreichen Spitzenreiter FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp gleich. West Ham kassierte die erste Saisonpleite und bleibt Achter.

