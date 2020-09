Tor des Monats: Gifhorns Lasse Denker verliert gegen Bayerns Serge Gnabry

Nach dem 2:3 im NFV-Pokalfinale gegen den MTV Eintracht Celle muss Lasse Denker vom MTV Gifhorn die nächste Niederlage aus diesem Spiel hinnehmen: Die Sportschau hatte seinen 20-Meter-Hammer in den Knick zum zwischenzeitlichen 1:1 für das Tor des Monats nominiert. Doch dort musste sich Denker jetzt Champions-League-Sieger Serge Gnabry vom FC Bayern München geschlagen geben. Im CL-Finale gegen Lyon umkurvte der Nationalspieler die Hintermannschaft der Franzosen und schloss trocken ins lange Eck ab.

CL gegen NFV-Pokal? Vorteil Gnabry? Das sieht Denker anders. "Ich finde schon, dass der Niedersachsen-Pokal über dem Champions-League-Titel steht", sagt der Gifhorner und lacht. Der Ärger hält sich bei ihm in Grenzen, auch wenn er es natürlich schade findet, dass es für den Titel nicht gereicht hat. "Ich fand meine Chancen ohnehin schwierig einzuschätzen. Es ist ja auch immer die Frage, ob die Fans wirklich für ihr Lieblings-Tor anrufen." Oder eben für ihren Lieblings-Klub.

Und da war am FC Bayern kein Vorbeikommen, auf Platz zwei landeten Gnabrys Mannschaftskollegen Alphonso Davies und Joshua Kimmich mit ihrem 5:2 im CL-Viertelfinale gegen den FC Barcelona. Denker: "Bayern hat eben auch 30 Millionen Follower alleine auf Instagram..."

Bald wieder so ein Tor schießen

Doch der MTVer bleibt optimistisch, freut sich, dass er überhaupt in so einer prominenten Auswahl dabei war - und das im TV. "Das war schon cool, dass alle, die abends in der Sportschau Bundesliga gucken, dann auch mein Tor sehen und von mir hören." Deshalb will Gifhorns Nummer 10 auch gern noch mal mit einem Traumtor in der Auswahl auftauchen. Aber wann schießt er das nächste? "Dann, wenn wir wieder ein Spiel haben, dass im Fernsehen übertragen wird", sagt er mit einem Schmunzeln. "Aber vielleicht ist es auch schon am Sonntag in Northeim drin..."

Um 14 Uhr ist der MTV beim FC Eintracht gefordert. Nach dem ersten Saison-Sieg am Wochenende gegen FT Braunschweig (2:1) wollen die Gifhorner den Schwung auf jeden Fall mitnehmen. "Der Sieg war wichtig, wir haben eine positive Stimmung im Team und wollen uns unten absetzen." Dabei könnte auch Denker wieder mit einem Traumtor helfen. Sein bislang einziger Saisontreffer zum 2:2-Endstand in Tündern war "ein dreckiges Tor", erinnert sich Denker mit einem Lachen. "Nach einem lange Einwurf habe ich am zweiten Pfosten darauf spekuliert, dass der Ball durchkommt und ihn dann aus spitzem Winkel versenkt." Das kann der Gifhorner definitiv schöner - wie seine Nominierung zum Tor des Monats bewiesen hat.