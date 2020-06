"Tor des Monats" vor 47 Jahren: Was macht Burgdorfs Pokalheld Alfons Kluger heute?

Der Linksaußen kam von rechts. Vielleicht lag es auch daran, dass die Wolfsburger Abwehr Sekunden vor dem Abpfiff der regulären Spielzeit verwirrt war und Alfons Kluger nicht auf dem Zettel hatte. Und schon mal gar nicht damit rechnete, was Kluger dann mit dem Ball machte. In der Nähe des Elfmeterpunktes nahm der TSV-Spieler den Ball mit dem rechten Oberschenkel an, hob ihn mit dem rechten Fuß über seinen Gegenspieler, legte sich quer in die Luft und überlistete den VfL-Torwart mit einem Seitfallheber ins lange Eck. 4:4, Verlängerung – wenig später war die Pokalüberraschung perfekt. Burgdorf siegt im Elfmeterschießen Im DFB-Pokalspiel der ersten Runde im Sommer 1973 warf die TSV Burgdorf, die gerade in die Heide-Bezirksliga aufgestiegen war, den VfL Wolfsburg, der damals als Regionalligist in der zweithöchsten Klasse spielte, vor 3800 begeisterten Zuschauern mit 8:7 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.

Ausgezeichnet: 1973 übergibt Moderator Oskar Klose in der Sportschau dem Burgdorfer Alfons Kluger die Medaille für sein „Tor des Monats“ (Bild links), das er mit einem spektakulären Lupfer gegen Wolfsburg erzielte. © privat

Anzeige

„Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Boden lag, die Flugbahn des Balls beobachtete und dachte: Ach du Scheiße, der geht rein“, erzählt der 71-Jährige. Auch heute, nach fast 47 Jahren, werde er ab und an noch auf diesen spektakulären Treffer angesprochen. Denn was Kluger gelang, schaffte bislang kein anderer Kicker aus der Region: Sein grandioser Doppellupfer wurde von den Zuschauern der ARD-Sportschau im Juli 1973 zum „Tor des Monats“ gewählt. NDR-Team im Stadion hält Tor für Fußballfans fest Schöne Tore hat Kluger in seiner Karriere einige erzielt, manche vielleicht sogar noch bemerkenswerter als das „Tor des Monats“. Zum Glück war damals ein Fernsehteam des NDR im Stadion und hielt diesen Volltreffer für alle Fußballfans fest. Wer ihn sich anschauen möchte, kann das im Internet jederzeit tun. Einfach die Suchbegriffe „Alfons Kluger“ und „Tor des Monats“ eingeben und dann auf der Website der Sportschau etwas nach unten scrollen. Viel Spaß, es lohnt sich. Die Freude am Fußball hat der Burgdorfer nie verloren, seine aktive Zeit endete jedoch kurz nach seinem Karriereende. „Ich habe mich als 40-Jähriger beim Tennis schwer verletzt. Da ist ein dicker Muskel abgerissen, das war eine böse Geschichte. Seitdem ist es mit dem Sport vorbei. Jetzt kann ich nur noch Fahrrad fahren“, sagt der selbstständige Steuerberater, der die Dinge gern sachlich und pragmatisch angeht. „Wenn ich weiß, es geht nicht mehr, dann mache ich mir auch keine Gedanken. Dann habe ich das auf der Festplatte gelöscht.“

Kluger ist dem Fußball treu geblieben Dem Fußball treu geblieben ist Kluger, der zusammen mit seinem Sturmpartner Ramon Kasprzyk jahrelang im gegnerischen Strafraum für Angst und Schrecken sorgte, dennoch. Bei den Landesligaspielen der TSV Burgdorf ist der 71-Jährige regelmäßig anzutreffen, ab und an „schaue ich mir auch mal ein Spiel auf dem Dorf an, esse eine Bratwurst – und dann geht’s wieder nach Hause“, sagt Kluger, der auch das Geschehen bei Hannover 96 und in der Bundesliga am Fernseher genau verfolgt. Das Fußballspielen hat Kluger auf dem damaligen Königsberger Platz in Burgdorf gelernt. „Der lag nur 30 Meter Luftlinie von meinem Elternhaus entfernt. Ich war noch nicht im Verein, habe aber jeden Tag gespielt, weil ich durch Löcher im Drahtzaun gekrochen bin“, erzählt Kluger, der dann als 14-Jähriger Mitglied beim 1. FC Burgdorf wurde. Nach der C-Jugend wechselte er zur TSV und schaffte 1967 mit 18 Jahren den Sprung in die erste Männermannschaft der TSV. Nach einem Abstecher zum Rivalen Friesen Hänigsen, für den er zwei Jahre lang auf Torejagd ging, kehrte Kluger zur TSV Burgdorf zurück. Zum Abschluss seiner Karriere lief er zehn Jahre beim SV 06 Lehrte auf.

Meistermannschaft: Mit dem Team der TSV Burgdorf stieg Alfons Kluger (untere Reihe, ganz links) 1973 in die Heide-Bezirksliga auf. © privat

„Training war nicht so mein Ding, da fehlte mir der Ehrgeiz“ Zwar habe es damals Angebote von den 96-Amateuren und dem Regionalligisten TuS Celle gegeben, doch für Kluger war die Ausbildung zum Steuerberater wichtiger. „Ich weiß auch gar nicht, ob es bei einem hochklassig spielenden Verein gereicht hätte. Ich war ja nie ein Fußballarbeiter, Training war nicht so mein Ding, da fehlte mir der Ehrgeiz. Aber wenn man im Spiel Tore geschossen und Treffer vorbereitet hat, war das egal. Da hat damals kein Trainer und kein Mitspieler etwas gesagt.“ Auch über sein „Tor des Monats“ zum 4:4 gegen Wolfsburg werden sich seine damaligen Mitspieler garantiert nicht beschwert haben. Die goldene Medaille, die er damals von der ARD überreicht bekommen hat, bewahrt Kluger auf einem Regal in seinem Büro auf. An die damalige Reise mit der Eisenbahn nach Köln kann sich der zweifache Familienvater noch gut erinnern. „Ich wundere mich heute noch darüber, dass ich gar nicht nervös war. Der Auftritt war unspektakulär. Die Leute waren nett, aber ich war ja nicht Franz Beckenbauer und bin nicht auf einer Sänfte da reingetragen worden“, erzählt Kluger. „Das Studio war klein, und dann kam Moderator Oskar Klose mit der Trommel raus. Da habe ich reingegriffen und die Postkarten mit den Gewinnern herausgezogen. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren.“

In der Nähe des Elfmeterpunktes nahm der Gruber den Ball mit dem rechten Oberschenkel an, hob ihn mit dem rechten Fuß über seinen Gegenspieler, legte sich quer in die Luft und überlistete den VfL-Torwart mit einem Seitfallheber ins lange Eck. © privat