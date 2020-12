Rekord-Treffer gegen Union Berlin: BVB-Juwel Moukoko jüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten

Jetzt hat er es geschafft: Youssoufa Moukoko hat beim zweiten Spiel seines neuen Trainers Edin Terzic den nächsten Rekord aufgestellt. Im Spiel gegen Union Berlin erzielte der Teenager in der 60. Minute das 1:1 und ist damit nun auch in der Liste der jüngsten Bundesliga-Torschützen auf Platz eins. Die bisherige Bestmarke hielt Florian Wirtz, der den Rekord erst am Ende der vergangenen Saison - am 6. Juni 2020 - beim 2:4 von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern im Alter von 17 Jahren und 34 Tagen aufgestellt hatte. Moukoko war am Freitag 16 Jahre und 28 Tage alt. Anzeige

Der Youngster hatte in dem Spiel zuvor schon unmittelbar vor der Halbzeit Pech gehabt, als er mit einem Schuss aus halbrechter Position nur am Pfosten scheiterte. Auf die Führung der Gastgeber (57.) hatte Moukoko dann aber die richtige Antwort parat: Raphael Guerreiro schickte ihn mit einem Steilpass links in den Strafraum. Der U20-Nationalspieler fackelte nicht lange und schoss wuchtig unter die Latte zum Ausgleich ein. Kurz musste er noch bangen, weil der Videoassistent eine mögliche Abseitsstellung überprüfte. Der Treffer zählte aber – und Moukoko trug sich abermals in die Geschichtsbücher ein.

Erst vor knapp vier Wochen trug sich Moukoko durch sein Debüt für die Profimannschaft des BVB beim 5:2 gegen Hertha BSC im Alter von 16 Jahren und einem Tag in die Geschichtsbücher ein und löste Ex-Dortmunder Nuri Sahin als jüngsten Bundesliga-Debütanten ab. Mit einer Mischung aus purer Freude und großer Dankbarkeit hatte Moukoko per Instagram auf sein erstes Spiel im deutschen Oberhaus reagiert. "WAS FÜR EINE NACHT", schrieb er. "Sehr glücklich, mein Debüt gegeben zu haben. Aber noch glücklicher bin ich über die 3 Punkte. NICHTS KANN DIESES GEFÜHL BESCHREIBEN. DANKE DANKE."