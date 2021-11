Ein Tor für die Ewigkeit: Als Kaiser im "El Plastico" für RB Leipzigs ersten Bundesliga-Jubel sorgte

Leipzig. Cottaweg, öffentliches Training bei den Roten Bullen. Das Wetter ist, wie es im November ist, bescheiden. Die Freude der Fans, die am Buß- und Bettag nicht nach Sachsen-Anhalt zum Shoppen gefahren sind, ist wetterunabhängig. 250 applaudieren ihren Herzblättern, reden über malade Waden (Yussuf Poulsen), funktionsfähige Oberschenkel (Willi Orban und Lukas Klostermann) und Muskeln an und für sich. Dominik Szoboszlais hat diesbzüglich überwindbare Probleme. Anzeige

Geschichte geschrieben im ersten Spiel

Fan-Thema zwischen Torschuss und mitgebrachter Bemme: Das RB-Spiel in Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) und jenes in Brügge (Mittwoch, 21 Uhr). Die Zeit vergeht im Fluge, bis die Männer, Frauen, Kinder das bekommen, weswegen sie gekommen sind: Autogramme, Selfies, ein Lächeln. Man kann den RB-Kickern einiges nachsagen. Zu wenig Punkte, zu wenig Matchglück, zu wenig Zuwendung des Kölner Videokellers. Den Kontakt zu den Fans haben sie nicht verloren.

Hoffenheim? Da war doch was! Einige Trainingskiebitze sind schon lange von Liebe zu den Rasenballern durchdrungen, waren auch beim ersten Bundesliga-Spiel am 28. August 2016 dabei. In Sinsheim, beim samstäglichen Gastgeber.

Kaiser mit dem ersten Tor

Dieses Duell wird anno 2016 El Plastico genannt. 1000 RB-Fans sind dabei, insgesamt schauen 26. 000 zu. Hoffenheims Boss Dietmar Hopp begrüßt in seiner Loge Franziska van Almsick, Helene Fischer und Florian Silbereisen. An jenem heißen Sonntag macht Peter Gulacsi in den ersten zehn Minuten vier Hochkaräter von Julians Nagelsmännern zunichte. Eingedenk aufgescheuchter Leipziger deutet einiges auf ein Fiasko hin. Die von Ralph Hasenhüttl trainierten Gäste sind überfordert, spielen lange Zeit schwächlich wie eine Woche zuvor beim Pokal-Aus bei Dynamo Kutschke Dresden. Als die TSG 1:0 in Führung geht (55.), ist die Stimmung fast so ausgelassen wie beim Badnerlied vorm Anpfiff.

Dann flankt Diego Demme auf den Ex-Hoffenheimer Dominik Kaiser, Tor, 1:1 (58.). Sportdirektor Ralf Rangnick erlebt den historisch und auch sonst wertvollen ersten Bundesliga-Treffer seiner Schäfchen nicht vor Ort, ist dabei, Oliver Burke aus dem Sherwood Forest zu locken. Und während Rangnick die Burke-Ablöse zu Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kabelt (15 Millionen Euro), schießt Mark Uth das Hoffenheimer 2:1 (83.). Wann kommt Naby Keita rein? Gar nicht, der gegen Dresden indisponierte junge Mann sitzt nicht mal auf der Bank. Pokal-Aus und Auftakt-Pleite? Nein, Marcel Sabitzer grätscht kurz vor Ultimo eine Flanke von Benno Schmitz zum 2:2 ins Netz.

Drei Siege in Serie

Das Erfolgserlebnis wird in einem Gewirr aus Leibern gefeiert. 2:2 bei der TSG, 1:0 gegen Dortmund, 4:0 in Hamburg, 1:1 gegen Gladbach, 1:0 in Wolfsburg, 3:2 in Leverkusen und so weiter. Eine märchenhafte erste, mit der Vizemeisterschaft endende Bundesliga-Saison, nimmt ihren Lauf. Die Hasenhüttler kassieren erst am 14. Spieltag ihre erste Niederlage: Da heißt es 0:1 beim Ex-Club des Cheftrainers – in Ingolstadt.



Was geht für Jesse Marschs Männer in Hoffenheim? In dieser Saison gab es noch keinen Auswärtssieg. Aber die letzten drei Spiele bei der TSG wurden gewonnen, 2:1, 2:0, 1:0. Ein Dreier würde den sanften Weg nach oben ruckartig beschleunigen.