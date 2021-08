"Donnerschlag" gegen Frankfurt, Top-Torjäger beim BVB: Presse, Spieler und Trainer feiern "kaiserlichen" Haaland

Borussia Dortmund legte einen Start nach Maß in die neue Bundesliga-Saison hin. Mit 5:2 fegten die Schützlinge von Neu-Trainer Marco Rose am Samstag über Eintracht Frankfurt hinweg. Einmal mehr der überragende Mann bei der Borussia: Erling Haaland. Das Sturm-Juwel erzielte zwei Tore selbst, bereitete drei weitere vor und war damit an sämtlichen BVB-Treffern direkt beteiligt. Entsprechend euphorisch würdigte auch die internationale Presse das selbstverständlich wirkende Auftreten des 21 Jahre jungen Angreifers. “Haaland zerstört die Eintracht: Der BVB-Stürmer beginnt die Saison mit einem Donnerschlag”, schreibt etwa die spanische Mundo Deportivo. Anzeige

Die spanische AS erklärt den Angriff auf Serienmeister FC Bayern München, der zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach nur zu einem 1:1 kam, indes als eröffnet. “Haaland will den aktuellen Meister Bayern entthronen und hat gleich mal gezeigt, dass er das wirklich ernst meint", so das Blatt. Auch in Italien und Frankreich wird der Traumstart des Norwegers respektvoll zur Kenntnis genommen. Während die Gazzetta dello Sport noch zurückhaltend von einem Sieg "im Zeichen von Haaland" spricht, wird die französische L'Équipe deutlicher: "Dortmund und Erling Haaland deklassieren Frankfurt", heißt es dort über den BVB und einen "kaiserlichen" Haaland.

BVB-Kapitän Reus: "Das ist schon ein Paket, das muss man sagen" Für den BVB und Trainer Rose sind die starken Auftritte des Norwegers Gold wert. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals hatte Haaland beim 3:0 gegen Wehen Wiesbaden alle drei Tore für die Westfalen erzielt. Seiner Gala zum Pflichtspiel-Debüt von Rose folgte nun der zweite Streich. Torschütze Giovanni Reyna sagte trocken: "Das beste Wort für ihn ist Maschine." Ähnlich euphorisch fiel das Urteil von Kapitän Marco Reus aus: "Das ist schon ein Paket, das muss man sagen", zeigte sich der 32-Jährige beeindruckt von der Treffsicherheit seines Teamkollegen, dessen Verbleib in Dortmund in der jüngsten Vergangenheit nicht gänzlich als sicher galt. Spekulationen um einen etwaigen Abgang in Richtung interessierter Top-Klubs à la Real Madrid oder FC Barcelona schoben die BVB-Verantwortlichen zuletzt aber einen Riegel vor. "Wir haben uns klar festgelegt", erklärte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl und auch Haaland selbst bekannte sich klar zu den schwarz-gelben Farben. "Ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein", so der 21-Jährige.

So wird Haaland der Borussia wohl auch in der gestarteten Spielzeit mit seinen Toren – 62 sind es nun in 61 Pflichtspielen für den BVB – weiterhelfen. Die Steigerung des Angreifers, der nach dem Schlusspfiff der Frankfurt-Partie mit minutenlagen Sprechchören gefeiert wurde, nimmt sein Trainer wohlwollend zur Kenntnis. "Erling hat sich herausragend entwickelt, der Weg, den er gegangen ist, ist außergewöhnlich", sagte Rose bereits vor der Tore-Show gegen Eintracht Frankfurt bei Sky. "Aber nicht überraschend." Der Norweger, den er seit gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg kennt, habe immer schon "den Anschein vermittelt, dass er mehr will, dass er weiter will", sagte der Coach. "Wie man ihn stoppt, die Gedanken müssen sich andere machen."