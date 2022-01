Tor-Gala zum Spieltags-Abschluss: Dominante Bayern schießen Hertha BSC tiefer in die Krise

Doch nur die Bayern-Umstellungen fruchteten. Von der ersten Minute an ließ der Rekordmeister keinen Zweifel daran, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Schon in der zweiten Minute musste Hertha Keeper Alexander Schwolow das erste Mal in diesem Spiel hinter sich greifen. Tolisso traf wie schon beim 4:0 gegen Köln - diesmal per Volley nach Flanke von Thomas Müller. Doch der Treffer zählte nicht, weil der französische Torschütze im Abseits stand. Die Bayern hielten auch danach den starken Druck aufrecht und kamen durch Müller (9.) per Lupfer und Coman per Kopf (16.) jeweils zu guten Gelegenheiten, doch Schwolow blieb Herr der Lage - bis zur 25. Minute. Nach Coman-Flanke setzte sich Tolisso im Kopfball-Duell gegen Dardai durch und sorgte für die verdiente Führung.