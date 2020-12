Tor in die Welt: Medienzentrum der EURO 2024 kommt nach Leipzig

Leipzig. Das ist doch mal eine gute Nachricht! Leipzig wird Standort des Medienzentrums für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagmittag mit. Das so genannte International Broadcast Centre ist während des Turniers der Arbeitsmittelpunkt für alle Medienpartner und wird auf dem Neuen Messegelände entstehen. Hier sollen alle Sendeaktivitäten gebündelt zur EURO gebündelt werden.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bezeichnete die Entscheidung als "Riesenerfolg für unsere Messe und die Stadt". "Sehr gerne sind wir Gastgeber für die Medien, die die Spiele von Deutschland aus in alle Welt tragen, in die heimischen Wohnzimmer, zu den Gartenparties, den Kneipen und dem Public Viewing", so das Stadtoberhaupt. "Fußball lebt auch von den Fans zu Hause an den Bildschirmen."