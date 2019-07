Tor komplett: Scorpions verpflichten Florian Mnich aus Mannheim

Für die jungen Torhüter gehen die Scorpions in der neuen Saison sogar ganz neue Wege. Immer dienstags wird dann Benedikt Weichert, Torwarttrainer vom amtierenden deutschen Meister Adler Mannheim, in Mellendorf zu Gast sein. „Benedikt kennt Enrico und Florian von früher aus der Ausbildung bei den Jungadlern. Er wird mit unseren drei Torleuten ein spezielles Training machen und sie ans Limit bringen“, sagt Haselbacher.

Experten trauen Salvarani und Mnich mindestens DEL 2 zu

Damit sollten die Hannover Scorpions auf der Torhüterposition stark besetzt sein. Denn bei den Keepern ist es so wie früher beim Fußball mit den Abwehrspielern des SV Waldhof: Wer seine Ausbildung in Mannheim genossen hat, besitzt automatisch eine gute Visitenkarte. Salvarani und auch Mnich, der sich derzeit noch auf einem Lehrgang bei der U20-Nationalmannschaft in Füssen befindet, wird von Fachleuten mindestens die DEL 2 zugetraut.

Testspiele und Saisoneröffnung

Die Scorpions bestreiten am Freitag, 6. September, ihr erstes Testspiel zur neuen Saison. Zu Gast ist in der Hus-de-Groot-Eisarena ab 20 Uhr der Regionalligist Salzgitter Icefighters. Zuvor beginnt ab 17 Uhr auf der Terasse vor dem Eisstadion eine Saisoneröffnungsfeier, ab 17.30 Uhr wird sich die neue Mannschaft den Fans vorstellen. Weitere Testspiele stehen für das Team von Trainer Dieter Reiss gegen die Crocodiles Hamburg an - am 13. September (20 Uhr in Mellendorf) und am 15. September um 16 Uhr in der Hansestadt.