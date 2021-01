Nach Tor-Rekord: Kramaric kündigt Telefonat mit Olic an - und blickt schon in Richtung FC Bayern

Der Kroate mit den meisten Bundesliga-Toren ist seit Sonntagabend Andrej Kramaric. Der Torjäger der TSG Hoffenheim traf in der 7. Minute gegen den 1. FC Köln (3:0) per Handelfmeter zum Zwischenstand von 1:0. Damit erzielte er in 146 Spielen in seinen fünf Jahren für die Kraichgauer 73 Tore - und überflügelte seinen Landsmann und Ex-Profi Ivica Olic (Hamburger SV, FC Bayern München, VfL Wolfsburg/72 Tore). In der 75. Minute legte Kramaric sogar noch seinen 74. Treffer in der höchsten Spielklasse nach, erneut per Elfmeter. Der Rekord bedeutet dem Kroaten viel, wie er nach Abpfiff bei Sky sagte. "Ich bin sehr glücklich und hätte nie gedacht, dass ich das schaffen kann."

