Nach Tor gegen Paderborn: Kenan Karaman spricht von Verbleib bei Fortuna Düsseldorf - und dem Aufstieg

"Ich habe das klar signalisiert, auch die Fans brauchen sich keine Sorgen machen", sagte er nach dem 2:1-Sieg der Fortuna gegen den SC Paderborn am Sky-Mikrofon. "Was am Ende der Saison passiert, werden wir dann sehen. Die Mannschaft weiß, was sie an mir hat und ich weiß, was ich am Verein und der Mannschaft habe." Das bestätigte auch Trainer Uwe Rösler: "Kenan hat heute gezeigt, was ihn ihm steckt und wie wichtig er für uns ist."