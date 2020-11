Tor und zwei Assists: Union Berlin gewinnt bei der TSG Hoffenheim dank Max Kruse

Die TSG Hoffenheim bleibt auch im vierten Bundesliga-Spiel seit dem famosen 4:1-Sieg über den FC Bayern ohne Sieg. Am Montagabend verloren die Hausherren 1:3 gegen den 1. FC Union Berlin. Max Kruse brachte die Gäste per Elfmeter in Führung (60.), bevor Munas Dabbur in der 80. Minute zum Ausgleich traf. Das erneute Führungstor für die "Eisernen" erzielte - anders als zunächst angenommen - nicht Joel Pohjanpalo. Der Treffer dürfte als Eigentor von TSG-Keeper Oliver Baumann gewertet werden (85.). Kurz vor Ende der Nachspielzeit stellte Cedric Teuchert noch auf 3:1. Somit bleiben die Berliner zum fünften Mal in Serie ohne Niederlage.

Union profitierte in der zweiten Halbzeit von einer eindeutigen Elfmeter-Entscheidung gegen Robert Skov. Der im ersten Durchgang für Stefan Posch eingewechselte Außenverteidiger brachte Sebastian Griesbeck nach einem tollen Berliner Angriff im Strafraum mit einem Schubser zu Fall - und flog dafür sogar vom Platz. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kruse sicher gegen Oliver Baumann. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat all seine 15 Strafstöße in der Liga verwandelt. In der 85. Minute legte er zudem den Siegtreffer auf, bevor er kurz vor Ablaufen der Nachspielzeit noch einen weiteren Assist sammelte. Hoffenheim brauchte lange, um in der zweiten Halbzeit überhaupt gefährlich vors Tor zu kommen - bis die eingewechselten Christoph Baumgartner und Sargis Adamyan Dabbur freispielten, der den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte. Doch dann das kuriose Eigentor.

Vor allem in der ersten Halbzeit war die Partie ein Festival der vergebenen Chancen. Munas Dabbur verpasste gleich mehrfach die Chance zur Führung. Der Berliner Neuzugang Robin Knoche rettete jedoch in höchster Not kurz vor der Torlinie, den Nachschuss setzte Dabbur neben den Kasten (15.), wenige Sekunden später traf er nur den Innenpfosten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam Dabbur erneut aus vielversprechender Position zum Kopfball, scheiterte nach einer Skov-Flanke jedoch am stark reagierenden Andreas Luthe (45.+2).

Aber auch die Berliner ließen gute Chancen liegen. Vor allem der vom FC Liverpool ausgeliehene Taiwo Awoniyi brachte die Hoffenheimer Defensive immer wieder in Nöte - doch verpasste nach einer Ecke die mögliche Führung (21.). Auch Griesbeck hatte eine Riesenchance nach einer Flanke von Max Kruse. Doch Oliver Baumann konnte mit einem starken Fuß-Reflex gerade so klären (40.).