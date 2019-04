Tor-Wahnsinn bei ManCity gegen Tottenham: Fünf Treffer nach 20 Minuten - So reagiert das Netz

Was war das denn bitte? Manchester City und Tottenham Hotspur haben sich zu Beginn des Viertelfinal-Rückspiels der Champions League (Hinspiel: 1:0 für Tottenham) ein absolutes Spektakel geliefert. Bereits nach nur zehn Minuten hatten beide Teams jeweils zwei Treffer auf dem Konto. Ein Rekord in der Geschichte der Königsklasse. Niemals erzielten zwei Teams in dieser Zeit so viele Tore - und dann auch noch teilweise so schöne. Nach 20 Minuten folgte bereits Treffer Nummer fünf. Nach 20 Minuten führte ManCity mit 3:2, ein Tor fehlt aber, um sich das Halbfinal-Ticket zu sichern. Das Netz überschlägt sich förmlich vor Begeisterung.