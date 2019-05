Tor-Wahnsinn von Moukoko: BVB-Juwel schießt U17 im Alleingang zur Meisterschaft

Auf dieses Wunderkind können sich alle Fans von Borussia Dortmund jetzt schon freuen: BVB-Juwel Youssoufa Moukoko hat bei der U17 des BVB in der B-Junioren-Bundesliga West in dieser Saison nahezu nach Belieben getroffen. Jetzt hat der deutsche Junioren-Nationalspieler die Dortmunder zum vorzeitigen Titelgewinn geschossen - und das im Alter von 14 Jahren. Beim 6:1-Sieg am Samstag gegen Arminia Bielefeld steuerte Moukoko vier Treffer bei. Mit seinen Saisontreffern 40 bis 43 führt Moukoko die Torjäger-Liste mit Abstand an. Am letzten Spieltag kann das BVB-Supertalent, das auch noch in der C-Jugend spielen könnte, den ewigen B-Junioren-Rekord von Ex-Schalker Donis Avdijaj (44 Tore in einer Saison) brechen.