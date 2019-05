Tor-Wahnsinn vor der Halbzeit: Union gleicht Stuttgart-Führung sofort aus - So reagiert das Netz

Was für ein Spektakel in der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin! Gut 41 Minuten sahen die Fans eine zerfahrene Partie zwischen dem Drittletzten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Liga. Aber dann nahm das wichtige Spiel um Aufstieg oder Abstieg plötzlich an Fahrt auf. Die Führung durch Stuttgart-Kapitän Christian Gentner konterte Union-Profi Suleiman Abdullahi postwendend zum 1:1-Halbzeitstand. Zwischen den beiden Treffern lagen nur 87 Sekunden.