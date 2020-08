Torben Deppe über sein Aus beim HSC: "Trainerteam hat sich nicht fair verhalten"

Natürlich habe er gemerkt, dass es nicht rund läuft für ihn. Im ersten Jahr nach seinem Wechsel vom SV Arminia an die Constantinstraße war er mit dem HSC in die Regionalliga aufgestiegen. Mit nur elf Punkten war es dort als Schlusslicht in die Winterpause gegangen. Dass er und andere dafür zum Sündenbock gemacht worden seien, sei nicht fair gewesen. „Mir hat Frank Kittel (HSC-Manager, Anm. d. Red.) gesagt, dass es keine sportlichen und menschlichen Gründe geben würde, dass sie das Team verjüngen wollen“, sagt Deppe. „In den Medien habe ich etwas anderes gelesen.“

Großes Glück an neuer Wirkungsstätte

Beim STK Eilvese wagte der Garbsener einen Neuanfang. „Wir haben zwei Testspiele absolviert, zehnmal trainiert, und dann kam Corona“, sagt der 33-Jährige. In der Zwischenzeit sind die Prioritäten ohnehin andere: „Ich habe vor drei Jahren die Elite-Jugend-Lizenz gemacht, die A-Lizenz liegt an und will dem Fußball auch nach meiner aktiven Zeit verbunden bleiben.“

Über Engin Kiy und Tino Schröder entstand der Kontakt zum Lüneburger Bezirksligisten, bei dem mit Ralf Przyklenk ein alter Bekannter Trainer ist. Der Wechsel an die Seitenlinie soll schleichend verlaufen, wie bei Ahmet Kaya in Stelingen oder Patrick Heldt in Lehrte. „Ralf und ich sind auf einer Wellenlänge“, sagt Deppe. „Von ihm kann ich mir einiges abschauen.“