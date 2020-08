Tapfere Stelinger chancenlos: Engelking schießt TSV Havelse ins Porta-Pokal-Halbfinale

Mehr Mühe als erwartet hatte der TSV Havelse am Donnerstagabend in seinem zweiten Spiel beim Porta-Pokal gegen den TSV Stelingen. Mit einer beeindruckenden Defensivleistung hielt der Landesliga-Aufsteiger die Niederlage gegen den ambitionierten Regionalligisten in Grenzen. Am Ende setzten sich die Havelser mit 3:0 (1:0) durch und stehen nach zwei klaren Siegen im Halbfinale des Turniers.

Mit zwei schnellen Toren nach der Halbzeit durch Torben Engelking (46. Minute, 52.) machte die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann alles klar. Am Erfolg des Viertligisten, der durch einen Treffer des starken Fynn Lakenmacher bereits in der sechsten Minute in Führung gegangen war, gab es ohnehin keinen Zweifel, dafür waren die wacker kämpfenden und verteidigenden Stelinger in vielen Bereichen zu unterlegen.