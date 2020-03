Tore für Malawi: Dieser Kreisligist knipst für den Grundschulbau in Afrika

Einfache Lehmhütten, keine Elektrizität – „das war schon ein Kulturschock“, so Zimmermann. „Die Leute kommen von selbst nicht raus aus der Armut, leben abgeschottet von Möglichkeiten. Das war meine Motivation mitzuhelfen. Bildung ist das Einzige, was den Menschen dort auf Dauer hilft“, so der TSV-Stürmer. Bemerkenswert für den aktuell besten Kreisliga-Knipser (21 Tore): „Die Leute strahlen trotzdem Zufriedenheit aus.“

Eine weiterführende Schule betreibt FACE vor Ort bereits, „wir haben sie uns angeschaut, die Schüler in ihrem Alltag begleitet“, erzählt Helmut Krein. „Teils waren wir sogar bei ihnen zu Hause – das war eine coole Erfahrung. Es sind alles Kinder, die sonst gar nicht zur Schule gehen könnten.“ Die Menschen in Zalewa leben ganz anders als es die TSVer aus Deutschland kennen. „Erst mal ist es ein bisschen surreal“, sagt Wolfsburgs Torjäger David Zimmermann. „Man braucht einige Tage, um zu verstehen, wie die Menschen dort leben.“

Er selbst ist Mitglied der Organisation, kümmert sich um das Fundraising. Auch sein Bruder Helmut, der ebenfalls für den TSV kickt, ist an Bord, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Beide sowie einige Spieler haben im kleinen Ort Zalewa in Malawi bereits selbst mit angepackt. „Die Arbeitseinsätze dauern zwei Wochen“, sagt Manuel Krein. Dabei haben die Kreisliga-Fußballer Land, Leute und Kultur kennengelernt.

Die Katalanen warben einst für UNICEF, der TSV unterstützt nun ebenfalls eine wohltätige Organisation – für die Trikotwerbung bekommt das Team kein Geld. Stattdessen will es selbst für das Projekt sammeln: Bis zum Ende der Saison können sich Unterstützer im Internet unter face-project.org/tsvwolfsburg oder per Mail an info@face-project.org anmelden, um pro Tor des TSV einen beliebigen Betrag zu spenden. „Natürlich hoffen wir auf eine Extraportion Motivation vor dem Tor, aber im Vordergrund steht die Unterstützung des Grundschulbaus“, so Krein.

TSV-Torjäger David Zimmermann packte in Malawi schon selbst an. ©

Klar, dass auch der Fußball nicht fehlen durfte: Gekickt wurde auf Schotter, „mit einem eigenen Spielstil“, so Helmut Krein über die Malawier. „Sie spielen eher technisch, Torschüsse gibt es kaum – weil die Tore keine Netze haben, wäre der Ball erst mal weg.“ Die Partien zogen viel Publikum an – „es waren schnell 200 oder 300 Zuschauer da“, staunt Helmut Krein. „Sonst spielen die Schulen gegeneinander, da ist auch immer viel los.“

So auch vor des Gegners Tor, wie der TSV nun für die zweite Kreisliga-Saisonhälfte hofft. „Wenn am Ende der Spielzeit der Drops für die meisten schon gelutscht ist, hoffen wir natürlich, dass es mit den Toren auch mal ausartet“, sagt Manuel Krein mit einem Schmunzeln. Das Projekt passe gut zum Verein, „wir haben zu 80 bis 90 Prozent Menschen mit kirchlichem Hintergrund in der Mannschaft“, so Krein. Der FACE-Vorsitzende Edgar Frey lobt das Engagement des TSV: „Es freut mich riesig, wenn sich Menschen mit ihren Fähigkeiten für mehr Chancengleichheit einsetzen. Dass das selbst mit dem Fußballspielen möglich ist, beweist der TSV.“

Trikots debütieren im Derby am Sonntag

Ihr Debüt feiern die neuen Trikots am Wochenende in würdigem Rahmen: Am Sonntag (14 Uhr) erwartet der Fünfte TSV den ESV Wolfsburg zum Laagberg-Derby. 51 Treffer konnte der TSV in bislang 14 Spielen erzielen – hinter Spitzenreiter SV Barnstorf (60 Tore) ist das gemeinsam mit dem SSV Vorsfelde II und der FSG Neindorf/Almke der zweitbeste Wert der Liga. Dass es noch einige Treffer mehr werden, dafür werden nun viele weitere Daumen gedrückt – vor allem in Malawi.