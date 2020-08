Rätsel um "geklaute" Tore beim PSH löst sich schnell - das Blaue Wunder war's

Im Netz machte der „Diebstahl“ schnell die Runde und ließ sich dann schnell aufklären. Der Verein Blaues Wunder hat die Tore abtransportiert, ohne allerdings eine kurze Nachricht zurückzulassen. „Die Tore gehören dem Blauen Wunder, das ist okay. Ein kurzer Anruf wäre gut gewesen“, sagt Sascha Wichert, PSH-Vorsitzender.

Da stockte beim Postsportverein Hannover kurz der Atem. Am vergangenen Wochenende verschwanden sechs Fußballtore, zwei große und vier kleine, von der Anlage auf der Bult. Ein Schock, zumal erst zwei Wochen zuvor bei der Vereinsgaststätte eingebrochen und Geld gestohlen worden war.

Eintracht Hannover leiht PSH Tore

Die beiden Vereine waren bis vor wenigen Monaten noch zusammen auf der Anlage gewesen, fanden aber keine Einigung in der Zusammenarbeit. Mittlerweile spielt das Blaue Wunder bei TuS Kleefeld auf der Anlage und brachte nun die Tore zur neuen Heimspielstätte.

Die "Torflaute" beim PSH ließ sich übrigens auch sehr schnell lösen. Wie die Bulter via Facebook mitteilten, springt der VfL Eintracht Hannover unterstützend ein und verleiht dem Nachbarn die nötigen Tore. Der Punktspielstart auf der Anlage am Bischofsholer Damm ist damit nicht in Gefahr.