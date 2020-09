Tore schießen für eine Schule in Malawi: TSV Wolfsburg macht weiter 

Die Idee der Aktion: Spender können sich verpflichten, für jedes TSV-Tor einen selbst gewählten Betrag zu spenden, mit dem das Projekt in Malawi hilft. Stark: "In der spielfreien Zeit haben sich immer wieder Leute gemeldet, die gefragt haben, wie es mit der Aktion weitergeht. Sie wollten sogar so spenden, als hätten wir wie in der Hinrunde 50 Tore geschossen, falls sie nicht weitergeführt werden sollte. Das stand aber nie zur Debatte", so Manske.

Jedes Tor hilft - bei den Kreisliga-Fußballern des TSV Wolfsburg nicht nur der eigenen Punkteausbeute, sondern auch beim Grundschul-Bau in Malawi: In Zusammenarbeit mit dem FACE-Projekt hatte der Klub diese Spendenaktion ins Leben gerufen, die eigentlich die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison laufen sollte . Corona kam dazwischen - doch die Aktion geht nun in der neuen Saison weiter.

TSV-Torjäger David Zimmermann packte in Malawi schon selbst an. ©

Mit dem Kreisliga-Spiel gegen die TSG Mörse II am Sonntag (14.30 Uhr) nimmt die Aktion also wieder Fahrt auf. "Es sind alle heiß darauf, dass es endlich weitergeht, auch deswegen", betont Manske. "Durch Corona braucht das Projekt vor Ort mehr Hilfe denn je. Das Land hat es hart getroffen - während wir in Deutschland von Bankrotten sprechen, geht es dort um Hungersnöte", erklärt der Kapitän. An der Schule, an deren Bau einige TSVer bereits vor Ort mitgewirkt haben, "ist die Lage ganz gut, insgesamt ist das Land aber gebeutelt. Umso motivierter sind wir zu sagen, wie wichtig unsere Aktion ist."

Also wollen die Wolfsburger wieder reichlich für den guten Zweck knipsen. Wer den TSV und das FACE-Projekt unterstützen will, kann sich unter face-project.org/tsvwolfsburgoder per Mail unter info@face-project.orgals Spender anmelden. "Aktuell sind wir bei 384,50 Euro pro Tor", freut sich Manske. "Wir werden alle Spender persönlich anschreiben, ob sie weiterhin an Bord sind. Bislang haben wir aber nur positive Signale erhalten."

Leicht dürfte der Start gegen Aufsteiger Mörse II indes nicht werden. "Wir haben auf eine sehr kurze Vorbereitung gesetzt, die Liga bietet ein straffes Programm", so Manske. "Aber wir haben keinen einzigen Spieler im Team, der im Schichtbetrieb arbeitet. Das dürfte ein kleiner Vorteil sein."