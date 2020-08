Tore, Trainer, Thomas Müller: Diese Rekorde wurden bei der Bayern-Show gegen Barcelona aufgestellt

Tore ohne Ende - und ein Sieger, der das Triple fest im Visier hat: Die unglaubliche Machtdemonstration des FC Bayern München und der 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Ereignis, über das noch in vielen Jahren gesprochen werden wird. Was Trainer Hansi Flick in Anbetracht seiner ersten Halbfinal-Teilnahme in der Königsklasse wohl verschmerzen kann: den höchsten Sieg in der Geschichte der Champions League haben die Bayern im Viertelfinale knapp verpasst.

Denn drei Mannschaften konnten in der Geschichte der Königsklasse schon Spiele mit 8:0 für sich entscheiden (zuletzt Real Madrid in der Saison 2015/16 gegen Malmö FF), in den Qualifikationsrunden gab es sogar schon acht zweistellige Siege - der bislang letzte datiert allerdings aus 1979/80. Es ist auch nicht der deutlichste Erfolg, den der FC Bayern in einem K.-o.-Spiel erringen konnte: zwei Mal (gegen Basel 2012 und gegen Donezk 2015) gab es 7:0-Erfolge. Das alles sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Bayern (und auch Barcelona) einige Rekorde sowie historische Best- und Negativmarken aufstellten. Ein Überblick.

Tormaschine Robert Lewandowski

Lange sah es danach aus, als ginge er völlig überraschend leer aus im Tor-Spektakel der Bayern - doch dann gelang Robert Lewandowski doch noch ein Treffer. Damit ist er nun der erste Spieler in der Geschichte von Bayern München, der in acht Europapokalspielen in Serie treffen konnte. Den Rekord hielt bisher Jürgen Klinsmann (7). In der Champions League gelang dieses Kunststück in der Geschichte überhaupt nur vier Spielern - Luis Aragonés (1970), Ruud van Nistelrooy (2013, er steht sogar bei 9) und Cristiano Ronaldo 2014. Zum wettbewerbsübergreifenden Saison-Rekord beim FC Bayern fehlt Lewandowski übrigens nur noch ein Treffer, um Gerd Müller einzuholen. Der Pole steht bei 54 Toren, Müller schaffte in der Saison 1972/73 55 Treffer. Das Torschützenkönig-Triple aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League ist ihm nur noch theoretisch zu nehmen.

Hansi Flick, der Tor-Garant

Seit Hansi Flick Cheftrainer ist, hat der FC Bayern in der Champions League in nur sechs Spielen 26 Tore geschossen. Das sind mindestens fünf mehr als jeder andere Trainer in seinen ersten sechs Champions-League-Spielen geschafft hat. Flick trainiert im Alter von 55 Jahren erstmals einen Verein in der Königsklasse.

Der FC Bayern - oder: Treffer, Treffer, Treffer

Einen Tor-Rekord konnten die Münchner mit dem Kantersieg aufstellen: nie zuvor schoss ein Team in der mittlerweile immerhin 28-jährigen Geschichte der Champions League acht Treffer in einem Knockout-Match. Die bislang letzten Gegner, gegen die der FCB mindestens acht Tore erzielen konnte, waren übrigens der Hamburger SV (2013 gab es ein 9:2, 2015 und 2017 jeweils ein 8:0) und der FC St. Pauli, der 2011 mit 1:8 baden ging.

In den bisherigen neun Königsklassen-Spielen schossen die Bayern unglaubliche 39 Tore. Nie zuvor gelangen den Münchnern im Verlauf einer CL-Saison mehr Treffer. Zur Bestmarke insgesamt fehlen noch sechs Treffer. In der Saison 1999/2000 gelangen dem FC Barcelona 45 Treffer - allerdings in 16 Spielen. Die Bayern können maximal auf elf Spiele kommen. Nicht verschwiegen werden soll, dass nicht nur Hansi Flick auf der Jagd nach dem Rekord einen Anteil hat. Unter seinem Vorgänger Niko Kovac trafen die Bayern 13 Mal - gegen Roter Stern Belgrad (3:0), Tottenham Hotspur (7:2) und Olympiakos Piräus (3:2) gab es jeweils klare Siege.

Messi, Ronaldo, Lahm: Müller auf den Spuren der Größten

Nur Cristiano Ronaldo (67) und Lionel Messi (47) gelangen in der K.-o,-Phase der Champions League mehr Tore als Thomas Müller, der nun bei 23 Treffern steht. Der Weltmeister schoss gegen den FC Barcelona schon sechs Tore in der Champions League - mehr als jeder andere. Es folgt Andrey Shevchenko mit fünf Treffern. Müller ist jetzt auch alleiniger deutscher Rekordspieler in der Königsklasse mit 113 Einsätzen - er verbesserte den bisherigen Rekord von Philipp Lahm.

Vier Belege: Eine historische Barca-Pleite

Zum ersten Mal seit April 1951 hat der FC Barcelona ein Spiel mit einem Abstand von sechs Toren verloren - das war vor über 69 Jahren. Damals unterlag der Klub in einem Ligaspiel gegen den Lokalrivalen Espanyol Barcelona mit 0:6. Außerdem kassierten die Katalanen zum ersten Mal überhaupt vier Tore in einer ersten Halbzeit, erstmals seit März 1976 mindestens fünf Tore in einem Europapokalspiel (damals im UEFA-Cup gegen Levski Sofia) und erstmals seit Oktober 1949 sieben Tore in einem Spiel. Damals verlor man gegen Valencia mit 4:7.

Der FC Barcelona sah nicht nur alt aus, er war es auch

Hat eine Mannschaft ein hohes Alter und spielt dennoch überzeugend, wird sie meist als erfahren bezeichnet - sonst gilt sie als "alt". Die Spieler des FC Barcelona waren angesichts der Leistung wohl eher Letzteres. Die Aufstellung, die Trainer Quique Setién gegen die Bayern wählte, war die älteste, die jemals ein Trainer der Katalanen auf das Feld schickte - mit 29 Jahren und 329 Tagen im Durchschnitt.

Trainer-Triple: Deutsche Dominanz im Halbfinale

Mit dem Sieg der Bayern steht fest, dass erstmals in der Geschichte der Champions League drei deutsche Trainer im Halbfinale stehen werden - übrigens ist es das erste Mal überhaupt, dass drei von vier Halbfinal-Trainern einer Nationalität angehören. Zuvor hatten sich bereits Thomas Tuchel (mit Paris Saint-Germain) und Julian Nagelsmann mit RB Leipzig für die Vorschlussrunde qualifiziert, nun kommt Hansi Flick in seinem ersten CL-Anlauf überhaupt hinzu. Im Falle dessen, dass sich am Samstag (21 Uhr, Sky und DAZN) Manchester City gegen Olympique Lyon durchsetzt, würde mit Pep Guardiola sogar ein vierter Coach in der Vorschlussrunde stehen, der bereits Bundesliga-Trainer gewesen ist. Der Spanier würde dort auf seinen Ex-Klub aus München treffen, der gerade seinen Ex-Klub aus Barcelona zerlegt hat.

Bayern und Barcelona - Viertelfinal-Stammgäste

Sowohl der FC Bayern als auch der FC Barcelona sind absolute Stammgäste im Viertelfinale der Champions League. Das 8:2 zu Gunsten der Münchner war für beide Mannschaften der 18. Auftritt in der Runde der letzten Acht - mehr als jede andere Mannschaft. Barcelona brauchte dafür 24 Anläufe, die Bayern nur 23.

Kein Messi, kein Ronaldo - das Ende einer Ära?

Mit der Niederlage des FC Barcelona steht auch fest, dass es zum ersten Mal seit der Saison 2005/06 ein Champions-League-Halbfinale ohne die Weltstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi gibt. Ronaldo war mit Juventus Turin bereits im Achtelfinale an Olympique Lyon gescheitert. Ist es das Ende einer Ära?