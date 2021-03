Torfestival zum Quali-Start: Türkei schockt Niederlande - auch dank Dreierpacker Yilmaz 

Auf dem Weg zur Winter-WM 2022 in Katar hat die Türkei gleich zu Beginn der Qualifikation Big Points eingefahren. Die Auswahl von Senol Günes bezwang die Niederlande am Mittwoch zum Auftaktspiel in Gruppe G nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung mit 4:2 (2:0). Burak Yilmaz brachte die Halbmond-Nation schon in der Anfangsphase in Front (15.), legte noch im ersten Durchgang per Strafstoß nach (34.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Ex-Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu (46.), Davy Klaassen (75.) und Luuk de Jong (76.) machten es nochmal spannend. Yilmaz hatte mit seinem dritten Treffer aber die prompte Antwort parat (81.). Memphis Depay verschoss in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß (90.+4). Mit Blick auf die weitere Konkurrenz aus Gibraltar, Lettland, Montenegro und Norwegen sammelten die Türken im Kampf um die WM-Tickets wichtige drei Punkte, die Niederlande steht indes schon beim zweiten Spiel gegen Lettland am Samstag unter Zugzwang.

