Torflaute adé: RB Leipzig schießt Hertha BSC mit 5:0 aus der Red Bull Arena

Leipzig. Angeführt von einem überragenden Emil Forsberg und Dreifachtorschütze Yussuf Poulsen hat RB Leipzig beim 5:0 (2:0)-Sieg gegen Hertha BSC den ersten Bundesliga-Heimsieg im Jahr 2019 eingefahren. Die Roten Bullen schossen sich mit dem Gala-Auftritt nicht nur für das bevorstehende DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag in Augsburg warm, sondern auch die jüngste Torflaute in der heimischen Red Bull Arena von der Seele. Die weiteren Treffer erzielten Forsberg und Amadou Haidara.

Ralf Rangnick setzt gegen die alte Dame erstmals von Beginn auf Winterneuzugang Amadou Haidara. Der 21-Jährige hatte nach seiner langwierigen Kreuzbandverletzung bereits vor zwei Wochen gegen Schalke 04 ein paar Minuten Bundesliga-Luft geschnuppert. Neben "Doudou" laufen im umkämpften Mittelfeld Emil Forsberg, Kevin Kampl und Tyler Adams auf. Marcel Sabitzer muss erstmals in der Rückrunde auf die Bank. Auf der rechten Verteidigerposition ersetzt Nordi Mukiele Neu-Nationalspieler Lukas Klostermann, der sich bei der DFB-Elf im Freundschaftsspiel gegen Serbien einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Werner mit der ersten Chance

Die erste Torannäherung schaffen die Roten Bullen: Yussuf Poulsen schickt auf der rechten Seite Sturmpartner Timo Werner. Der Nationalstürmer verzieht mit seinem Schuss aus der Drehung aber deutlich. Kurz darauf kommen auch die Gäste zu ihrer ersten Chance. Routinier Salomon Kalou steht zwar im Strafraum plötzlich völlig frei, kann die halbhohe Flanke von links aber nicht verwerten. Glück für die RB-Defensive.

Die Roten Bullen beißen sich in der Folge in der gegnerischen Hälfte fest und versuchen sich mit schnellen Ballstafetten in den Berliner Strafraum zu kombinieren. Vor allem Emil Forsberg auf der Zehn und Debütant Haidara auf dem rechten Flügel beleben in den ersten Minuten das zuletzt etwas kreativarme Spiel.

Forsberg erst knapp vorbei dann eiskalt

Nach 13 Minuten wird der Schwede kurz vor dem gegnerischen Strafraum gehalten. Zum fälligen Freistoß tritt der Gefoulte in halblinker Position selbst an und bringt mit seinem flach getretenen Versuch alle RB-Fans zum Raunen: Der Ball fliegt nur Zentimeter am Kasten von Rune Jarstein vorbei und landet am Außennetz.

Nur vier Minuten lässt es Forsberg dann tatsächlich klingeln. Und das Tor ist eine Augenweide: Kampl schaufelt den Ball mustergültig in den Laufweg. Der Torschütze bleibt eiskalt und hebt das Spielgerät mit viel Gefühl über den Berliner Keeper in die Maschen – zweiter Saisontreffer und das 52.000 Tor der Bundesligageschichte. Das Spiel läuft nach der Führung unverändert weiter. Nicht nur wegen des Treffers zeigt Forsberg seit seiner Rückkehr. eine starke Vorstellung.

Poulsen mit Baby-Jubel

In der 27. Minute belohnt sich auch Yussuf Poulsen für eine bärenstarke erste halbe Stunde. Der Däne antizipiert gegen Fabian Lustenberger hellwach und drückt den Ball im Zweikampf Richtung Werner. Der 22-Jährige passt vor Jarstein uneigennützig zurück zu seinem Sturmpartner, der nur noch zum 2:0 einschieben muss. Beim Jubeln trägt Poulsen die Kugel demonstrativ unter seinem Trikot – wohl ein Gruß an seine Freundin. Vor kurzem wurde bekannt, dass das Paar Nachwuchs erwartet. Es ist der 13. Saisontreffer für Poulsen. In den Minuten vor der Pause schaltet RB mit der Führung im Rücken einen Gang zurück. Die Gäste aus Berlin finden dagegen gar nicht ins Spiel. Mit der 2:0-Führung geht es in die Kabinen.

Werner verpasst erneut

Nach Wiederanpfiff setzt erneut Werner die erste Duftmarke. Mukiele wird von Poulsen auf dem rechten Flügel geschickt. Der Franzose behält am Strafraum die Übersicht und legt den Ball in den Rücken der Abwehr auf Forsberg, der mit der Hacke auf den deutschen Nationalstürmer weiterleitet. Jedoch verfehlt Werners Abschluss deutlich sein Ziel. Kurz darauf verhindert Jarstein den 13. Saisontreffer des 23-Jährigen, der wieder stark von Forsberg ins Szene gesetzt wird. Im direkten Duell pariert Jarstein glänzend mit dem Fuß.

Dreierpack Poulsen

Besser als Werner macht es in der 57. Minute Yussuf Poulsen: Forsberg schickt an der Strafraumgrenze Gegenspieler Nikals Stark mit einer Drehung zum Auslaufen und spielt einen starken Pass in die Gasse. Poulsen erledigt den Rest ganz bedacht und legt am machtlosen Jarstein vorbei ins Tor. Und der Däne hat noch nicht genug: Nur wenige Minuten später hebt er einen Vierzig-Meter-Pass von Tyler Adams aus vollem Lauf über Berlins Keeper hinweg zum 4:0 ins Tor.

Bei der Hertha brechen jetzt alle Dämme. Kampl erobert in der eigenen Hälfte den Ball und zwingt Werner mit einem tollen Zuspiel in den Sprint. An der Strafraumgrenze beweist der Stürmer stark die Übersicht und legt auf Amadou Haidara quer, der in seinem ersten Startelfeinsatz auch seinen ersten Treffer erzielt: Der Ball landet platziert im rechten unteren Tor-Eck. Kann man so machen.

Fünf Punkte Vorsprung

In der Schlussphase bleibt Leipzig überlegen, ist aber vor dem Tor nicht mehr so zwingend. Der für Forsberg nach 75 Minuten eingewechselte Marcel Sabitzer und erneut Werner scheitern jeweils aus vielversprechenden Positionen. Am Schluss bleibt ein hochverdienter 5:0-Sieg und ein Auftritt, wie ihn die RB-Fans in der Arena lange nicht gesehen haben. RB Leipzig ist weiter Tabellendritter und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach.

RBL: Gulácsi – Mukiele (65. Laimer), Orban, Konaté, Adams, Forsberg (75. Sabitzer), Kampl, Halstenberg, Haidara, Werner, Poulsen (70. Cunha). *HBSC: *Jarstein – Rekik, Stark, Kalou (Leckie), Duda, Grujic, Mittelstädt, Lazaro, Maier (77. Skelbred), Selke, Lustenberger (58. Klünter) Schidesrichter: Sören Storks Tore: 1:0 Forsberg (17.), 2:0 Poulsen (27.), 3:0 Poulsen (56.), 4:0 Poulsen (62.), 5:0 Haidara (64.)

