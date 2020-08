Zwei Torhüter, ein Schicksal: Jörg Harre und René Schröpfer gehen ohne Fan-Abschied

Beinahe zehn Jahre ist die Sporthalle in Großenheidorn wie ein Wohnzimmer für René Schröpfer gewesen. Der Torhüter des MTV feierte dort große Erfolge und erlebte ­viele Gänsehautmomente. In der nächsten Saison tritt er kürzer und spielt in der zweiten Mannschaft in der Landesliga. Wie so viele Sportler konnte sich Schröpfer wegen der Corona-Pandemie nicht von seinen Fans verabschieden, denn im März war die Saison plötzlich vorbei.

"Es ist viel Wehmut dabei"

Das letzte Spiel und der eine unvergessliche Moment, noch einmal ins Publikum zu winken und sich von den eigenen Fans feiern zu lassen, blieb auch Jörg Harre verwehrt. Das Torwarturgestein des Vereins verlässt den HV Barsinghausen und wechselt zur TSG Emmerthal. „Das ist natürlich blöd, ich hätte mich gerne von unseren Fans verabschiedet“, sagt der Deisterstädter.

Das hätte auch René Schröpfer gerne getan. „Es ist viel Wehmut dabei“, sagt der 30-Jährige. Vor allem, wenn er an die tollen Fans denkt. Die enge Heidorner Halle war bei den Gästen berüchtigt. Dann und wann zupfte ein Zuschauer die gegnerischen Spieler am Trikot oder schob den Außen an die Seite, um besser sehen zu können – so sagt es die Legende.

Sicher ist: Mit seiner lautstarken Unterstützung setzte das Publikum bei der eigenen Mannschaft viel Energie frei. „Wenn du den Ball hältst und alle brüllen, gibt dir das den Kick, den du brauchst, um deine Leistung zu bringen“, schwärmt Schröpfer.