Heeßels Torwarttalent Pascal Hoppe lebt Vereinstreue vor: "Nur weil es mal nicht läuft..."

Der 19-jährige Hoppe ist schon in seinem ersten Männerjahr zur festen Größe zwischen den Pfosten des Landesligateams aufgestiegen. Alles auf die Karte Fußball zu setzen, kam ihm jedoch nie in den Sinn.

Im Video: 96-Trainer Kenan Kocak blickt in der PK aufs Derby in Braunschweig

Struckmeier wechselte in der darauffolgenden Spielzeit zum JFV Calenberger Land und hätte Hoppe gern mitgenommen. Auch der TSV Havelse zeigte Interesse an dem hoch talentierten jungen Keeper.

Als ­D-Juni­or hütete das Torwarttalent dann den Kasten des Heeßeler SV, bevor es ihn weiter nach Pattensen zog, sein Trainer und Förderer beim dortigen TSV war Thomas Joedecke. In der Saison 2018/2019 kehrte der 1,87 Meter große Schlussmann zum Burgdorfer Klub zurück und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Grün-Weißen unter der Regie von Coach Timo Struckmeier in der Landesliga der ­A-Junio­ren stark auftrumpften.

Aber der „etatmäßige“ Keeper der ­G-Junio­ren fehlte just an diesem Tag. Ein Mitspieler überredete Pascal, den Platz im Gehäuse einzunehmen. Nein zu sagen war – und ist – für ihn keine Option. „Von da an war ich Torwart. Und ich habe nie wieder das Tor verlassen“, sagt Hoppe. Man könnte fast von Liebe auf den ersten Blick oder besser Kick sprechen.

Fragt man Kinder, auf welcher Position sie spielen wollen, gibt es meist nur eine Antwort: Stürmer. Ganz klar. Man schießt viele Tore, kann am meisten jubeln und wird gefeiert. Als Pascal mit knapp fünf Jahren im Dress seines Heimatvereins MTV Ilten erstmals zu einem Punktspiel auflief, hätte er eigentlich auch am liebsten im Angriff gewirbelt.

Sein sportlicher Weg hätte also durchaus ganz anders verlaufen können. „Es gab bei mir natürlich Überlegungen, in die Regionalliga zu gehen, aber Thomas Joedecke hat damals als Nachfolger von Pascal Preuß die erste Herren in Heeßel übernommen. Und zu ihm habe ich eine sehr enge Bindung. Nicht nur in puncto Fußball, auch auf menschlicher Ebene“, sagt Hoppe, der schon als 18-Jähriger Einsatzzeiten im Männer-Landesligateam bekam.

Der XXL-Umbruch beim HSV nach dem Weggang von Preuß und zahlreichen Spielern ging jedoch gründlich schief. Nach neun Spieltagen und einer Bilanz von null Punkten trennte sich der Klub von Joedecke. „Trotzdem habe ich es nie bereut, geblieben zu sein“, betont Hoppe.

"Dann hätte ich eben Bezirksliga gespielt"

Dass der neue Trainer Mohs keine Wunder vollbringen kann, sondern es vielmehr darum geht, langsam, aber sicher wieder voranzukommen, ist allen Beteiligten von vornherein klar gewesen. Ohne die Corona-Krise würde der Heeßeler SV jetzt wohl eine Etage tiefer um Punkte spielen.

Zu einem anderen Klub abzuwandern kam Hoppe dennoch nicht in den Sinn: „Ich kannte Martin Mohs vorher nicht, habe mich aber in den ersten Gesprächen mit ihm direkt wohl- und gut aufgehoben gefühlt. Er schenkt der Jugend sein Vertrauen. Außerdem stehe ich voll hinter dem Verein, da kann ich doch nicht sagen, ich gehe jetzt, nur weil es mal nicht gut läuft. Dann hätte ich eben Bezirksliga gespielt.“