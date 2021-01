"The Funtastic Twelve": Marcel Bürst hütet als Spätberufener das Tor des FC Eldagsen

Auch als Kapitän Gehrke im Sommer 2019 seine aktive Karriere – im Feld – beendete, war Bürst der Eldagser Stammkeeper. Doch wie so viele altgediente Ex-Spieler blieb auch Gehrke seinem Verein erhalten – und leitet seitdem als Torwarttrainer mit Bürst unter anderem auch den Mann an, der ihn einst im Kasten ablöste. Als Mitglied des Mannschaftsrats trägt Bürst mitunter die von Gehrke abgelegte Kapitänsbinde.

Bürsts Sprung in die erste Mannschaft der Gelb-Schwarzen war mitnichten eine normale Torwartrochade. Denn er folgte auf seinen eigenen Bruder. „Ich hatte keine Lust auf den Konkurrenzkampf mit Patti“, sagt Marcel Bürst. Sein älterer Bruder Patrick Bürst war vor Jahren beim FCE die Nummer eins; Marcel Bürst flog daher seinerzeit lieber zwischen den Pfosten der Reservemannschaft hin und her.

Die 1 lieber nicht übernommen

„Doch als Patrick gesagt hat, dass er aufhört, habe ich mich entschieden, den Schritt doch noch einmal zu machen“, berichtet Marcel. In vergleichs­weise fortgeschrittenem Fußballeralter hüpfte der heute 33-Jährige also vor sechseinhalb Jahren noch einmal in die Bezirks- und per Aufstieg sogar in die Landesliga. Bürst im Tor – das Ganze blieb also in der Familie.

Das Trikot mit der Nummer 1 übernahm er von seinem direkten Verwandten indes nicht. Aus pragmatischen Gründen. „Patti ist kräftiger und 1,96 Meter groß“, berichtet der kleine Bruder. „Ich bin ja eher der Hering – und hatte keine Lust, mit einem Schlafanzug rumzulaufen.“

Also wählte er das – kleinere – Hemd mit der Nummer 12. Das ja in vielen Klubs symbolisch für die treuen Fans reserviert ist – und daher nicht vergeben wird. Doch das Attribut „treu“ passt auch auf den Salesmanager einer Hamelner Marketingfirma. In Eldagsen aufgewachsen, sind er und seine Partnerin bis heute zwei von etwa 3300 Einwohnern des Springer Ortsteils. Die Hochzeit mit Romina ist bereits geplant, Corona sorgt jedoch für Fragezeichen. „Aber wir hoffen, dass es im Juli klappt“, sagt Bürst.