"Sehr froh und stolz": Torhüter Martin Hansen verlängert seinen Vertrag bei Hannover 96

Martin Hansen hat seinen Vertrag bei Hannover 96 vorzeitig bis 2023 verlängert. Das hat der Verein am Freitagnachmittag offiziell bekannt gegeben.

Start mit Schwierigkeiten

Hansen ist erst im Januar diesen Jahres vom norwegischen Erstligisten Strømsgodset IF an die Leine gewechselt. Sein Start bei den Niedersachsen verlief jedoch alles andere als geplant. Nur drei Tage nach seiner Ankunft musste der Torhüter wegen einer Verletzung am Syndesmoseband für fas drei Monate pausieren. Nicht lange, nachdem die Verletzung ausgeheilt war, folgte der nächste Rückschlag: Notarzt, Klinik – eine schwere Nierenkolik!