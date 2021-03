Hitz oder Bürki? Terzic lässt Torhüterfrage beim BVB offen - Delaney gegen Gladbach fraglich

Die Torhüterfrage beim BVB bleibt weiter ungeklärt. Auch vor dem am Dienstag anstehenden DFB-Pokal-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach gab BVB-Trainer Edin Terzic keinen konkreten Einblick in seine Gedankenspiele. "Die Frage beantworte ich sehr gerne. Ich werde sie aber nicht heute beantworten", sagte Terzic. In den bisherigen Pokalspielen der laufenden Saison stand stets Marwin Hitz im Tor. Allerdings tat er dies in seiner Funktion als Ersatzkeeper des BVB. In der Liga hatte Hitz gegen Arminia Bielefeld nun aber den Vorzug vor seinem Landsmann Roman Bürki erhalten, der vor seiner Verletzung mehrfach unglücklich ausgesehen hatte.

