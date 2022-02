Torhüterfrage geklärt: Ebner bleibt bei den Recken - Lesjak muss gehen

Mit der Verpflichtung von Dario Quenstedt vom THW Kiel stand seit Mitte November fest, dass die TSV Hannover-Burgdorf mit einem neuen Torhütergespann in die Bundesliga-Saison 2022/2023 gehen wird. Die Frage war nur: Bleibt Domenico Ebner oder Urban Lesjak? Und diese spannende Frage haben die Recken nun, 80 Tage später, beantwortet.

HBL passt Regeln an: Auch Recken können wegen Corona leichter absagen

Recken-Europameister Edvardsson über den Titelgewinn: "Ich habe so viel geschrien"

Lesjak muss gehen

Die Verträge von Lesjak und Ebner laufen in diesem Sommer aus, beide bekundeten gerne bleiben zu wollen. Nun haben sich die Recken festgelegt: Der 27-jährige Ebner, italienischer Nationaltorhüter und eines der Gesichter der TSV, darf bleiben. Der 31-jährige Lesjak muss sich im Sommer nach vier Jahren in Hannover auf die Suche nach einem neuen Verein machen.

"Domenico war schnell ein Publikumsliebling"

Die Entscheidung sei den Recken laut Sven-Sören Christophersen "sehr schwergefallen, denn am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben." Schlussendlich hatte Ebner die Nase vorn. "Domenico war schnell ein Publikumsliebling in Hannover und hat sich auf sowie neben dem Spielfeld stets vorbildlich verhalten. Seine spielerischen Fähigkeiten sind unumstritten, sodass wir mit einem hochkarätigen Torhüter-Duo in die nächste Spielzeit gehen werden, welches uns den nötigen Rückhalt gibt", blickt der sportliche Leiter auf die Saison 2022/23 voraus.

In Bezug auf den Abgang von Urban Lesjak führt Christophersen weiter aus: „Wir wünschen Urban für die Zukunft alles Gute und sind dankbar für die Zeit und seinen Einsatz für den Verein. Ich bin mir sicher, dass Urban in der Rückrunde nochmal alles für uns geben wird und wir bis zum Abschied noch weitere sportliche Highlights gemeinsam feiern werden.“

"Die Zeit in Hannover war für mich und meine Familie sehr schön"

Auch Lesjak selbst äußert sich zu seinem Abschied: „Die Zeit in Hannover war für mich und meine Familie sehr schön. Wir haben uns immer wohlgefühlt und freuen uns auf das letzte halbe Jahr. Ich möchte mich bis zum Sommer nochmal voll reinhauen und die Saison mit der Mannschaft bestmöglich abschließen."