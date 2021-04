Torhüterin Stina Johannes erneut für die Nationalmannschaft nominiert

Sie ist schon wieder dabei. Die Torhüterin Stina Johannes (21) aus Hannover wurde für die beiden Länderspiele des Frauenfußball-Nationalteams gegen Australien am Samstag und gegen Norwegen am Dienstag in der in Wiesbaden nominiert.

In den Testspielen gegen Belgien (2:0) und die Niederlande (1:2) saß sie bereits auf der Bank. Die Nummer eins der SGS Essen profitierte von der Absage von Laura Benkarth (Bayern München). Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte Johannes am Dienstag nachnominiert.