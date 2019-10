Tore, Tore, Tore: Das sind Hannovers Torjäger der Regional-, Ober-, Landes- und Bezirksliga!

Die Temperaturen sind im Keller, der Winter und damit auch die Winterpause nahen. Der ein oder andere Stürmer ist allerdings inzwischen so richtig heißgelaufen. Pünktlich zum Nachholspieltag am Feiertag präsentieren wir Euch die besten Torjäger der Region Hannover in der Regionalliga, Oberliga, Landesliga und Bezirksliga.