Torjäger Daferner ist Dynamo Dresdens Punktegarant: "Absoluter Teamplayer"

Dresden. Völlig entkräftet wurde Christoph Daferner am Sonntag in der 82. Minute der Partie gegen Werder Bremen ausgewechselt. Über zehn Kilometer lief der Stürmer von Dynamo Dresden zuvor. Für ein Foto mit zwei Fans machte er trotzdem noch einmal ein paar Extrameter und kehrte aus dem Kabinentrakt des Rudolf-Harbig-Stadions zurück.

Matchwinner gegen Bremen

Es sind nicht nur diese kleinen Gesten, die Daferner perfekt beschreiben. Der 23-Jährige ist ein Musterprofi. Beim sächsischen Fußball-Zweitligisten schätzt man ihn nicht nur aufgrund seiner Fähigkeiten auf dem Platz. "Er ist ein absoluter Teamplayer", schwärmt Dynamo-Trainer Alexander Schmidt über seinen Angreifer. Schon zu Saisonbeginn ließ sich der 52-Jährige zu Lobeshymnen hinreisen. "Wenn er so weitermacht, hat er eine große Zukunft vor sich. Solche Stürmertypen gibt es nicht viele", erklärte Schmidt nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Ingolstadt am 1. Spieltag.

Blick nach vorn gerichtet

Abgeguckt hat sich das Daferner beim früheren Nationalspieler Mario Gomez. An ihm orientiert sich Dynamos Mittelstürmer, trägt auch in Anlehnung an den ehemaligen Weltklasse-Angreifer die Rückennummer 33. Schon in der Aufstiegssaison war Daferner mit zwölf Toren der erfolgreichste Schütze der Sachsen. Sieben Treffer hatte er zudem vorbereitet. "Er ist jung, seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen", prognostiziert Schmidt.