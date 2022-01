Torjäger der Zukunft: So lobt Tarnat das 96-Sturmtalent Tresoldi      

Hannover 96 hat Nicolo Tresoldi am Mittwoch "langfristig gebunden". Damit steht zunächst fest, dass der 17 Jahre junge Stürmer 96 nicht ohne weiteres verlassen kann. Denn mittlerweile ist auch die italienische Jugendnationalmannschaft aufmerksam geworden, ebenso andere Klubs. Langfristig bedeutet dies: Wenn Tresoldi im Sommer volljährig ist, soll sich der Ausbildungsvertrag in einen Profivertrag mit einer noch festzulegenden Laufzeit umwandeln. 96 setzt auf den Italiener: Tresoldi kann die Zukunft in Hannover gehören. Anzeige

Ein Blick zurück. Vier Jahre ist das her. Sven Achilles, der Sportkoordinator der Gesamtschule Hemmingen, meldete sich bei Hannover 96. Er habe da einen Schüler, Nicolo Tresoldi, ein Italiener, klein, aber top als Fußballer. Nicolo spielte in der Akademie vor. „Er war nicht groß, aber er traf immer“, erinnert sich Akademieleiter Michael Tarnat. „Seine Karriere bei uns ist mit Toren gepflastert.“ Nun legte 96 den Weg für Tresoldi fest mit einem weiteren Vertrag, der den Italiener zum Profi macht, wenn er im August 2022 volljährig wird.

Tresoldi ist kein Stürmer, der 96 in der 2. Liga sofort helfen kann. Aber ihm gehört die Zukunft. Auf einen Stürmer wie „Torsoldi“ wartet 96 schon lange. Ein wenig Zeit wird noch vergehen müssen, bis Tresoldi nicht nur bei der U19 Tore schießt, sondern auch bei den Profis. Körperlich müsse er zulegen, sagen Manager Marcus Mann und Tarnat. Trainer Christoph Dabrowski mag ihn „nicht direkt in die Schublade packen, nur weil der Julian Börner ihn mal umhaut. Es geht nicht darum, ihn in Zermürbungskämpfe reinzuwerfen.“

Um den weiteren Weg geordnet zu pflastern, führte Dabrowski gestern morgen mit dem 17-Jährigen ein längeres Gespräch. „Wir sprechen ab, wann Schule ist, wann Spiele sind. Wir haben vereinbart, dass er mir seine Pläne schickt, dass wir Struktur reinkriegen“, sagt der 96-Trainer.

Vater war Profi in Italien Nicolo, mittlerweile über 1,80 Meter lang, besucht immer noch die Sporteliteschule in Hemmingen. Seine Mutter arbeitet am Flughafen in Langenhagen – wegen des Jobs war die Familie aus Italien hergezogen. Vater Emanuele (48) war Profi in Italien, ein linker Verteidiger bei Atalanta Bergamo, wie Nationalspieler Robin Gosens heute.

Dabrowski kennt die Qualitäten von Tresoldi junior. „Ein total spielintelligenter Spieler, der das Spiel versteht, technisch sauber ist, ein gutes Raumgefühl hat, ein ex­trem gutes Kopfballspiel.“ Kein Stoßstürmer, sondern „ein Schleicher“, wie Tarnat sagt. Dabrowski ist überzeugt, dass Tresoldi bei 96 einschlagen kann, nicht sofort, aber später. „Lasst den laufen“, appelliert der Trainer, „lasst ihn sich ruhig entwickeln, ihn nicht vollballern mit Sachen, die nicht aktuell sind.“