Zentimeter fehlten: Torlinientechnik verhindert Bayern-Führung von Kimmich gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach im Glück! Nur knapp entging der Tabellenführer im Spitzenspiel der Bundesliga gegen den Rekordmeister FC Bayern München einem Rückstand in der ersten Halbzeit. Die Gäste aus Bayern waren nicht nur die deutlich bessere Mannschaft, in der 27. Minute war der FCB der Führung auch so nah, wie es nur irgend geht.